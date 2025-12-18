Le parole di Antonio Conte al termine della semifinale di Supercoppa italiana del suo Napoli contro il Milan.

Il Napoli di Antonio Conte vince per 2-0 contro il Milan di Allegri nella semifinale di Supercoppa italiana.

Decisive le reti di David Neres e Hojlund che assicurano un posto in finale agli azzurri contro una tra Inter e Bologna che si affronteranno nella giornata di domani, venerdì 19 dicembre. Al termine della sfida l’allenatore del Napoli ha commentato al prestazione dei suoi ragazzi.

“C’è poco da dire a questi ragazzi. È noioso ribadire sempre le stesse cose ma quando ti ritrovi a giocare ogni 3 giorni con pochi calciatori è inevitabile che si possano accusare delle battute a vuoto come successo domenica e come potrà succedere in futuro. Volevamo fare una partita seria contro una grande squadra piena di grandi giocatori. Noi dobbiamo essere supportati sempre da grande energia, facciamo un calcio dispendioso e non speculativo. Sono contento perché questi ragazzi hanno dimostrato di volersi giocare questi trofeo”. Ha esordito così sulla prestazione dei sui ragazzi.

Di seguito le dichiarazioni complete di Antonio Conte

Napoli, le parole di Conte

Conte ha proseguito sulla condizione dei propri giocatori: “Noi stiamo bene fisicamente però è inevitabile che l’accumulo di partite ti costringe a perdere delle energie. Venivamo da partite importanti di campionato e coppe. Abbiamo pagato contro il Benfica e nel secondo tempo di Udine, oggi abbiamo fatto molto bene come squadra. Oggi eravamo squadra e quando riusciamo a esserlo, a prescindere da chi gioca, siamo competitivi. Dobbiamo continuare così e andare avanti. Chi era infortunato continua a esserlo ma i nuovi ora sono più coinvolti. Ho sempre detto che mi aspettavo un’annata complessa ma non mi aspettavo questa complessità a livello di infortuni”.

Poi si è soffermato sulla convivenza futura tra Lukaku e Hojlund: “Come farli giocare insieme? Innanzitutto cerchiamo di recuperare Romelu, per noi è un giocatore importante con una carriera alle spalle e grande esperienza. Già averlo in panchina è importante. Mi auguro che ci saranno tante partite da giocare e sicuramente avranno entrambi spazio magari anche insieme”.

Napoli, Conte: “Bologna o Inter? L’importante era arrivare in finale e giocarcela”

L’allenatore azzurro ha poi aggiunto: “Oggi stiamo facendo quello che dobbiamo fare, ci sono giocatori che si stanno adattando a ruoli diversi. Sto avendo risposte importanti da tutti”.

Infine ha concluso su chi preferirebbe affrontare in finale: “Bologna o Inter? Noi volevamo essere in finale e giocarcela. È un trofeo e sappiamo che entrambe sono squadre forti”.