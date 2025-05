Napoli, Conte: “Tappa importante ma ho vinto e perso Scudetti all’ultima giornata”

Antonio Conte è intervenuto al termine della sfida tra il suo Napoli e il Lecce. L’allenatore ha commentato la prestazione degli azzurri

Il Napoli vince a Lecce. Allo stadio “Via del Mare”, gli azzurri hanno battuto i giallorossi allenati da Marco Giampaolo per 1 a 0.

A decidere la gara è stato Giacomo Raspadori che ha sbloccato il match segnando una rete da calcio di punizione.

Aspettando il risultato dell’Inter contro il Verona gli azzurri si portano a +6 sul secondo posto in classifica.

Al termine della partita è intervenuto ai microfoni di Dazn l’allenatore del Napoli Antonio Conte. Di seguito le dichiarazioni dell’allenatore azzurro.

Napoli, le parole di Conte

Antonio Conte ha esordito dicendo: “Vittoria importante, temevo tantissimo questa partita per tanti motivi. Noi abbiamo fatto la nostra partita, dovevamo vincere e mandare un segnale positivo. L’importanza dei tre punti ci hanno portato a essere magari meno arrembanti rispetto al primo tempo”.

L’allenatore del Napoli ha proseguito così: “Scudetto? È una tappa importante, non devo mentire. Temevo il Lecce e siamo arrivati gestendo l’emergenza. Olivera ha giocato da centrale, che con me non l’aveva mai fatto. La squadra è cresciuta in maniera incredibile”.

Napoli, l’intervista post partita di Antonio Conte

L’ex Chelsea ha poi continuato parlando delle condizioni di Lobotka: “Mi auguro che possa recuperare, perchè continuiamo a perdere pezzi anche se non perdiamo. Non abbiamo Neres, Buongiorno, Juan Jesus…”.

Antonio Conte ha concluso dicendo: “Scudetto capolavoro? Lo dirò quando eventualmente accadrà, ho perso e vinto scudetti all’ultima giornata. Chi vince scrive la storia, gli altri al massimo la leggono“.