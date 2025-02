Napoli, Conte: “La Lazio è la nostra bestia nera”

Le parole e le dichiarazioni nell’intervista post partita di Antonio Conte dopo Lazio-Napoli: gara valida per la 25esima di Serie A

Per questa 25esima giornata, anche la partita tra Lazio e Napoli è andata in archivio.

A segno nella sfida dell’Olimpico Isaksen e Dia per la squadra di casa, Raspadori e un autogol di Marusic per gli ospiti, con la gara che si è conclusa con il risultato di 2-2.

Al termine della partita, l’allenatore del Napoli Antonio Conte ha ripercorso i 90 minuti dei suoi nella consueta intervista post gara.

Di seguito, le dichiarazioni sul match di sabato 15 febbraio.

Napoli, le parole di Conte dopo la Lazio

L’allenatore del Napoli ha così iniziato la sua intervista post partita: “La Lazio è la nostra bestia nera, ci avevano battuti anche all’andata. Dobbiamo continuare a essere orgogliosi di quello che stiamo facendo e continuare a uscire con la maglia sudata in ogni partita“

Ha poi continuato: “Terzo pareggio di fila in situazioni di svantaggio? I pareggi arrivati contro la Roma e la Lazio sono un risultato positivo per noi perché sono due ottime squadre. Non dobbiamo dimenticare da dove è partita questa squadra“.

“Raspadori sia punta che rifinitore”: le parole di Conte

Conte si è poi soffermato anche sui suoi giocatori: “Raspadori è un giocatore che ha qualità sia come seconda punta che come rifinitore. Non possiamo chiedere di più a questi ragazzi, tutto quello che stanno facendo è qualcosa di straordinario”.

Infine, ha così chiuso la sua intervista: “Abbiamo dovuto fare il primo cambio dove è dovuto uscire Buongiorno che rientrava dopo due mesi e mezzo di stop e non sapevamo quanti minuti avrebbe avuto a disposizione. Abbiamo dato il segnale di voler vincere mettendo in campo Politano. Quando mi ha chiesto la sostituzione Mazzocchi è stato un problema, ho dovuto mettere Rafa Marin come terzino ma nonostante tutto mi complimento con lui”.

