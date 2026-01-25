Le parole dell’allenatore del Napoli, Antonio Conte, al termine del match dell’Allianz Stadium contro la Juventus

Il Napoli perde per 3-0 all’Allianz Stadium di Torino e perde ulteriore terreno dai primi due posti in classifica occupati da Inter e Milan. David, Yildiz e Kostic gli autori dei gol che hanno consentito ai bianconeri di guadagnare i tre punti.

Al termine del match, Antonio Conte ha parlato ai microfoni di SkySport: “Fin quando la partita è stato sull’1-0 è stata equilibrata, poi dopo il secondo gol si sono aperti gli spazi per loro. Complimenti a loro ma complimenti anche ai miei, poco da imputare a questi ragazzi che hanno dato tutto. Alcune volte riesci a buttare il cuore oltre l’ostacolo. Per la prima volta ho fatto giocare un calciatore che non avevo neanche mai visto. Non dobbiamo piangere, se qualcuno vuole scendere scenda, noi rimaniamo a combattere con tutte le nostre forze“.

L’allenatore del Napoli ha proseguito commentando l’episodio Bremer-Hojlund: “Non ho visto, Mariani penso fosse la persone meno adatta a cui dire di andare a rivedere un episodio. Gli arbitri facciano come meglio credono, basta che ci sia onestà per un calcio pulito e senza cose particolari. Forse era meglio prima perché tolleravi un errore umano, mentre con un video faccio fatica”.

Sulla Corsa scudetto ha proseguito: “Mancano sedici partite, ci sono tanti obiettivi. Noi stiamo lì per cercare di fare il nostro meglio, stiamo parlando di ragazzi seri che stanno dando tutto, stanno mettendo a repentaglio un discorso fisico perché giochi ogni tre giorni senza allenarti, è inevitabile che qualcuno si faccia male. Quest’anno è qualcosa di incredibile, è meglio sorridere”