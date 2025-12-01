Antonio Conte (imago)

Le parole dell’allenatore del Napoli Antonio Conte ai microfoni di Sky Sport al Gran Galà del Calcio 2025

Dopo la vittoria contro la Roma di Gian Piero Gasperini, Antonio Conte è tornato a parlare ai microfoni di Sky Sport in occasione del Gran Gala del Calcio 2025.

La sconfitta di Bologna era parsa come un segnale di allarme ma dopo la sosta nazionali e una settimana di pausa, l’allenatore degli azzurri sembra aver trovato la soluzione giusta per risollevare la squadra.

Nelle ultime 3 partite sono arrivate 3 vittorie consecutive contro Atalanta, Qarabag e Roma. Il Napoli si trova ora secondo in classifica a pari punti con il Milan.

Di seguito ecco le dichiarazioni di Antonio Conte.

Conte: “Abbiamo fatto qualcosa di inaspettato”

Antonio Conte ha iniziato il suo discorso dalle emozioni della scorsa stagione: “Abbiamo fatto veramente qualcosa di bello e inaspettato, anche per noi stessi. Abbiamo iniziato a crederci strada facendo, cercando trovare delle convinzioni e fiducia. I ragazzi sono stati straordinari per abnegazione, per spirito e volontà. Hanno fatto qualcosa di bello e speciale”.

L’allenatore si è poi soffermato sulla stagione in corso: “Sicuramente quest’anno sarà un campionato moto combattuto, perché comunque ci sono tante squadre forti, ci sono tanti impegni per tutti quanti. È difficile dopo 13 giornate stilare una classifica, infatti siamk tutti lì nel giro di pochissimi punti. Il nostro obiettivo è cercare di difendere lo Scudetto nel miglior modo possibile, sapendo che sarà molto difficile perché ci sono squadre attrezzate e forti, che anche loro vogliono scrivere la storia”.

Conte ha poi concluso sulla “settimana bianca” trascorsa durante la sosta Nazionali: “In Inghilterra è un’abitudine che il club ti imponga di stare a casa 7 giorni e lasciare la squadra allo staff. Quando giochi le coppe c’è tanta tensione e pressione, devi preparare le partite ogni 3 giorni. C’è un dispendio di energie fisico e mentale importante. È un’abitudine che sarebbe bello portare anche in Italia, dai spazio allo staff e la possibilità di stare con la famiglia e ricaricarti”.