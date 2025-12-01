Napoli, Conte premiato come migliore allenatore della stagione 24/25
Le parole dell’allenatore del Napoli Antonio Conte ai microfoni di Sky Sport al Gran Galà del Calcio 2025
Dopo la vittoria contro la Roma di Gian Piero Gasperini, Antonio Conte è tornato a parlare ai microfoni di Sky Sport in occasione del Gran Gala del Calcio 2025.
La sconfitta di Bologna era parsa come un segnale di allarme ma dopo la sosta nazionali e una settimana di pausa, l’allenatore degli azzurri sembra aver trovato la soluzione giusta per risollevare la squadra.
Nelle ultime 3 partite sono arrivate 3 vittorie consecutive contro Atalanta, Qarabag e Roma. Il Napoli si trova ora secondo in classifica a pari punti con il Milan.
Di seguito ecco le dichiarazioni di Antonio Conte.
Conte: “Abbiamo fatto qualcosa di inaspettato”
Antonio Conte ha iniziato il suo discorso dalle emozioni della scorsa stagione: “Abbiamo fatto veramente qualcosa di bello e inaspettato, anche per noi stessi. Abbiamo iniziato a crederci strada facendo, cercando trovare delle convinzioni e fiducia. I ragazzi sono stati straordinari per abnegazione, per spirito e volontà. Hanno fatto qualcosa di bello e speciale”.
L’allenatore si è poi soffermato sulla stagione in corso: “Sicuramente quest’anno sarà un campionato moto combattuto, perché comunque ci sono tante squadre forti, ci sono tanti impegni per tutti quanti. È difficile dopo 13 giornate stilare una classifica, infatti siamk tutti lì nel giro di pochissimi punti. Il nostro obiettivo è cercare di difendere lo Scudetto nel miglior modo possibile, sapendo che sarà molto difficile perché ci sono squadre attrezzate e forti, che anche loro vogliono scrivere la storia”.
Conte ha poi concluso sulla “settimana bianca” trascorsa durante la sosta Nazionali: “In Inghilterra è un’abitudine che il club ti imponga di stare a casa 7 giorni e lasciare la squadra allo staff. Quando giochi le coppe c’è tanta tensione e pressione, devi preparare le partite ogni 3 giorni. C’è un dispendio di energie fisico e mentale importante. È un’abitudine che sarebbe bello portare anche in Italia, dai spazio allo staff e la possibilità di stare con la famiglia e ricaricarti”.