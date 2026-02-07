Le parole di Antonio Conte dopo la gara in campionato contro il Genoa: tutte le dichiarazioni nel post partita

Il Napoli porta a casa tre punti in dieci uomini contro il Genoa di Daniele De Rossi. Gara terminata con il risultato di 2-3, con le reti di Malinovskyi e Colombo per i rossoblù e la doppietta di Hojlund e McTominay per gli azzurri.

Al termine della sfida vinta con un rigore negli ultimi minuti, Antonio Conte ha commentato la prestazione dei suoi ragazzi ai microfoni di DAZN.

“In questa partita abbiamo fatto tutto noi. I gol del Genoa sono due errori nostri. Abbiamo giocato, anche dopo l’espulsione abbiamo continuato ad attaccare e c’è stato il rigore che ci ha fatto vincere. Abbiamo dimostrato di essere una squadra che non si fa domare. Ogni domenica c’è una difficoltà in più. Di Lorenzo è un giocatore importante per noi a livello tattico e di carisma, rappresenta il Napoli. La risposta è stata bella da parte di tutti“, ha esordito.

Antonio Conte ha proseguito soffermandosi sull’infortunio di McTominay: “È un problema che porta da inizio anno al tendine. Ogni tanto gli fa male, non gli impedisce di giocare ma gioca a marce ridotte. Avrebbe continuato ma io preferisco avere in campo un giocatore che sia al 100% piuttosto che rischiare un giocatore fondamentale come lui“.

Il focus si è poi spostato sulla situazione nel club: “È una stagione assurda, in questa stagione se siamo persone intelligenti tutti quanti dovremo fare ragionamenti sulla composizione della rosa, sul mercato che abbiamo fatto, su tante cose, come sul fatto che non possiamo attingere dal vivaio. Di mezzo si sono messi infortuni di lungo corso come quelli di De Bruyne e Lukaku, stessa cosa Anguissa e Gilmour che si è operato ma continua ad avere problemi“.

“Dobbiamo onorare la maglia”

L’allenatore azzurro ha poi aggiunto: “Dobbiamo sempre uscire dal campo a testa alta, dando tutto, rendendo orgoglioso il tifoso e lo stemma sulla maglia. Diventa difficile perché i calciatori fanno la storia, gli allenatori la indirizzano. Se hai i giocatori è un discorso, quando non ne hai più…Questi sono ragazzi che stanno buttando il cuore oltre all’ostacolo, cerco di aiutarli quanto posso, però ripeto sono contento, una partita che meritavamo di vincere”. Conte ha elogiato anche due giovani: “Ci sono ragazzi che sono cresciuti tanto in 6 mesi come Vergara e Ambrosino“.

E infine ha concluso parlando della prossima sfida di Coppa Italia contro il Como: “C’è da raccogliere i cocci e pensare, martedì avremo il Como in Coppa Italia. Loro sono riposati, noi sappiamo che sarà una partita di grande difficoltà. Vedremo se McTominay potrà recuperare o meno“.

“Se il regolamento lo concedesse giocherei io”

Conte ha proseguito la sua analisi in conferenza stampa. L’allenatore è tornato sulla frase “Tra poco gioco io…”, pronunciata dopo l’infortunio di McTominay: “Io non posso giocare perché c’è un regolamento perché altrimenti una mano avrei potuto darla“. Conte ha commentato anche la vittoria numero 400 della sua carriera da allenatore: “È fortuna, per fare 400 vittorie ci vuole tanta fortuna. Pensando alla partita di oggi, abbiamo fatto tutto noi. È una vittoria che ha un altissimo valore“. Sull’avvio di partita complicato: “Ti può ammazzare, invece abbiamo ribaltato la situazione. La sensazione era di dominio assoluto. Dopo siamo rimasti in 10, poteva destabilizzarci definitivamente e invece siamo stati bravi“.