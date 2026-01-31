Le parole di Antonio Conte dopo la vittoria contro la Fiorentina per 2-1

Il Napoli di Conte porta a casa una vittoria importante dopo le due sconfitte consecutive contro Juventus e Chelsea.

Decisivi i primi gol in Serie A di Vergara, al secondo consecutivo dopo quello in Champions League, e di Gutierrez per il 2-1 finale sulla Fiorentina.

Conte però perde un altro giocatore per infortunio: si tratta del capitano Giovanni Di Lorenzo, uscito in barella durante il primo tempo. Per lui, come affermato dallo stesso Antonio Conte, il problema sembra essere molto serio.

Ecco, di seguito, le dichiarazioni complete dell’allenatore azzurro.

Napoli, le parole di Conte

Conte ha iniziato proprio dalla situazione legata ai molteplici infortuni, quello di Di Lorenzo il ventiquattresimo stagionale: “Il calendario influisce sugli infortuni. I giocatori dovrebbero riposare e invece si ritrovano a giocare ogni due/tre giorni. Le restrizioni alla rosa dovrebbero essere tolte. Con 60/70 partite all’anno le rose devono essere necessariamente allungate”.

Poi su Di Lorenzo ha aggiunto: “Sembra si sia rotto il crociato. I ragazzi stanno facendo qualcosa di straordinario. Oggi abbiamo perso un pezzo da 90. Partecipare sempre a piu competizioni per questioni economiche non ha senso”.

Napoli, Conte: “Olivera mi da più garanzie di Beukema”

L’allenatore azzurro ha poi aggiunto sul cambio difensivo: “Ho scelto di far entrare Olivera perché mi dà più garanzie di Beukema”.

Infine ha concluso: “Non vogliamo mollare perché gli obbiettivi sono tanti, ma andando avanti così diventa difficile. Le nostre rivali si stanno attrezzando mentre noi abbiamo il mercato bloccato. Sono troppo arrabbiato per l’infortunio di Di Lorenzo”.