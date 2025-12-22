Napoli, Antonio Conte (imago)

Le parole dell’allenatore del Napoli Antonio Conte dopo la finale di Supercoppa italiana contro il Bologna di Italiano.

Il Napoli vince la Supercoppa italiana e porta a casa il secondo trofeo in questo 2025 grazie alla doppietta decisiva di Neres.

Al termine della sfida Antonio Conte ha commentato la prestazione dei suoi ragazzi.

Conte ha esordito: “Complimenti ai ragazzi che hanno fatto un torneo, compreso la partita con il Milan, impeccabile. C’era voglia di regalarci questo trofeo e di regalo ai nostri tifosi, e soprattutto di fare un buon Natale. Festeggiarlo con un trofeo in bacheca ci fa piacere. Veniamo da uno scudetto vinto e adesso anche una Supercoppa, vinta contro squadre molto forti”

Ecco, di seguito, le dichiarazioni complete dell’allenatore azzurro.

Napoli, le parole di Antonio Conte

Conte ha proseguito così: “Sicuramente chi vince rimane, non dimentichiamoci che due anni fa il Napoli perse la finale di Supercoppa contro l’Inter. Sappiamo benissimo che nel calcio alla fine conta chi vince, nessuno va a sguardare in bacheca se sei arrivato in finale, e te lo dice uno che da calciatore ne ha perse tante. Io sono vice campione del mondo, vice campione d’Europa, tante finali perse. Quei momenti sono brutti, perché sai di aver fatto un bel percorso, ma la ciliegina sulla torta la devi mettere. Voglio fare i complimenti al Bologna per il percorso fatto, e anche a Vincenzo Italiano”.

Ha poi proseguito: “Noi l’anno scorso abbiamo vinto il campionato con una rosa molto ridotta, quest’anno abbiamo introdotto molti giocatori ma non siamo ancora pronti per “comandare”. Puntiamo a qualificarci in champions e sappiamo che sarà molto difficile. Con umidità sappiamo che con il lavoro possiamo toglierci tante soddisfazioni”.

Antonio Conte (IMAGO)

Napoli, Conte: “Potevamo essere più cinici”

L’allenatore azzurro ha proseguito: “Se andiamo a veder quante occasioni abbiamo creato, potevamo essere molto più efficaci, abbiamo una grande partita sotto tanti punti di vista. Il gol di Neres è una prodezza da campione. Abbiamo studiato ad arte tutte le situazioni che avrebbero potuto mettere in difficoltà il Bologna”.

Infine ha concluso: “Io penso che il nostro lavoro è quello di ampliare le conoscenze del calciatore. Io lavoro tanto sotto questo punto di vista, e penso che ogni calciatore che ho avuto ne è uscito migliorato, tecnicamente e mentalmente. Per quanto riguarda David c’è la giocata del singolo, che prende palla e la mette all’incrocio. Pelo nell’uovo? Potevamo essere più cinici”.