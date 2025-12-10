Le parole dell’allenatore del Napoli, Antonio Conte, dopo la partita di Champions League contro il Benfica

È terminata da poco la sfida, valida per la sesta giornata di League Phase di UEFA Champions League, tra Benfica e Napoli.

Il match si è concluso sul risultato di 2-0 grazie alla rete di Richard Rios nel primo tempo e a quella di Leandro Barreiro all’inizio del secondo.

Dopo la partita, l’allenatore azzurro Antonio Conte ha parlato ai microfoni di SkySport direttamente dalla zona mista del Da Luz.

Ha iniziato dicendo: “La partita è stata sicuramente dura, difficile, su un campo caldo. Veniamo da una serie di partite ogni 3 giorni, stanno giocando sempre gli stessi ed è inevitabile che qualcosina inizi ad accusare. Il match di domenica è stato di cartello, abbiamo dovuto viaggiare, il Benfica ha giocato venerdì, sono 2 giorni di recupero in più. Dobbiamo però metterle in preventivo queste cose, sapevamo di aver speso tante energie anche dal punto di vista mentale. Oggi qualcuno era stanco, si vedeva, e non c’è possibilità di fare rotazioni particolari. Domani staranno tranquilli, poi ci prepareremo per la partita di Udine”.

Le parole dell’allenatore azzurro

Ha poi continuato: “Sicuramente non essere brillante ti porta a fare scelte sbagliate o a non essere così preciso. All’inizio abbiamo faticato e commesso degli errori. Sapevamo comunque delle difficoltà, volevamo partire forte e sulla prima pressione abbiamo preso una palla alle spalle, questo ci ha tolto delle certezze. Nel primo tempo eravamo molto lunghi, e loro trovavano linee di passaggio. Io conosco la situazione, e la sapevo anche quando abbiamo vinto, e so anche che ce la porteremo avanti per un po’. Bisogna anche capire che ci sono serate in cui gli avversari hanno più energia rispetto a te, e oggi hanno meritato più di noi”

Infine ha concluso dicendo: “Ci saranno anche campionato e Supercoppa. Mi auguro di recuperare quanto prima Lobotka e Gutierrez, gli altri no. Romelu non sappiamo quando tornerà. Tutte queste gare mi preoccupano, mi preoccupa non avere le energie per affrontarle. Oggi avremmo dovuto essere al massimo, e siamo arrivati un po’ cotti”

Le parole dei protagonisti

BUONGIORNO – “Sapevamo che sarebbe stata una partita tosta, ci è mancata un po’ di energia. Loro ci hanno messo tanta intensità, oltre a essere un’ottima squadra. Cercheremo di analizzare gli errori per migliorare. Ci è mancato qualcosa soprattutto all’inizio, poi per inerzia abbiamo cercato di tenere botta e continuare ad attaccare, così ci siamo sbilanciati e abbiamo subito gol. Ora è importante guardare avanti”.

CONTE – “Ci dispiace, volevamo fare un’altra partita. Ci è mancata sicuramente un po’ di energia, ma dobbiamo guardare subito avanti, ci sono altre due partite importantissime. Abbiamo fatto 4/5 partite molto intense, oggi non siamo stati abbastanza brillanti, ma cercheremo di analizzare gli errori per migliorare. Ci sono ancora 2 partite, la classifica la guarderemo all’ultimo, è ancora tutto aperto”.