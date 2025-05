Napoli, spiragli per la permanenza di Conte: la situazione

Dopo il confronto di ieri e i contatti di oggi, si sono aperti seri spiragli per la permanenza di Conte al Napoli: previsto un nuovo incontro

Ci sono novità in casa Napoli per la situazione legata al futuro di Antonio Conte. Dopo l’incontro di ieri e i nuovi contatti nella giornata di oggi, infatti, si stanno aprendo spiragli seri per la sua permanenza.

In attesa che le due parti si rivedano entro sabato per la decisione definitiva, aumenta la fiducia – cauta – in attesa che Conte sciolga definitivamente le ultime riserve.

I ragionamenti sono profondi, durante il summit di ieri sono state chiarite diverse cose e il club ha dato garanzie a Conte di voler costruire una squadra importante, nel segno della continuità in un campionato prossimo con tanti cambiamenti di panchina.

L’allenatore pugliese ha un contratto con il club azzurro fino al 2027. Nell’incontro di ieri Conte aveva confermato di non aver parlato con altri club e quindi di non avere altri accordi, come raccontato. Ora possono aprirsi spiragli per la permanenza dell’allenatore pugliese, reduce dalla vittoria dello Scudetto.

De Laurentiis: “Con Conte c’è rispetto, lo inseguivo da anni”

Dopo la vittoria del campionato, Aurelio De Laurentiis non aveva escluso la possibilità di permanenza per Antonio Conte: “C’è rispetto, al sud non è facile vincere due Scudetti in tre anni. Chi vivrà vedrà, lo inseguivo oramai da anni. Quando ci eravamo incontrati alle Maldive c’era un rapporto ottimo di conoscenza e rispetto“.

Il presidente del Napoli ha commentato le differenze rispetto al successo con Spalletti nel 2023: “È stato uno Scudetto all’ultimo miglio. Non è vero che è stato un campionato più debole, tutte le squadre si sono rinforzate“.