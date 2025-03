Le parole dell’allenatore pochi minuti prima della partita tra Napoli e Fiorentina

“Stiamo continuando a fare delle scelte, alcune forzate per via di alcuni infortuni”. Così, Antonio Conte è intervenuto a Dazn poco prima della gara tra Napoli e Fiorentina.

“Allo stesso tempo, con queste forzature abbiamo trovato delle nuove soluzioni efficaci, come Gilmour – che quando chiamato in causa ha sempre fatto bene – e Raspadori”.

Napoli, Conte: “Proseguiamo per il nostro percorso”

Conte ha poi proseguito commentando la vittoria dell’Inter contro il Monza: “Di base il risultato poteva sembrare scontato, ma come dico sempre le partite vanno sempre giocate: non ci sono partite facili in Italia. Per noi non cambia niente, dobbiamo proseguire per il nostro percorso”.

La partita del Maradona inizierà alle ore 15.

Napoli-Fiorentina, le formazioni ufficiali

NAPOLI (3-5-2): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno; Politano, Gilmour, Lobotka, McTominay, Spinazzola; Lukaku, Raspadori. Allenatore: Antonio Conte.

A disposizione: Contini, Scuffet, Juan Jesus, Okafor, Billing, Marin, Olivera, Simeone, Ngonge, Hasa.

FIORENTINA (3-5-2):De Gea; Comuzzo, Marí, Ranieri; Dodô, Fagioli, Cataldi, Ndour, Parisi; Gudmundsson, Kean. Allenatore: Raffaele Palladino.

A disposizione: Terracciano, Martinelli, Pongracic, Beltran, Gosens, Moreno, Richardson, Adli, Caprini.