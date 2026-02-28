Antonio Conte ha commentato la prestazione del suo Napoli al termine della sfida contro l’Hellas Verona

Il Napoli vince contro l’Hellas Verona all’ultimo respiro. Il match dello stadio Bentegodi termina 1 a 2.

Nel post partita, l’allenatore degli azzurri Antonio Conte ha analizzato la prestazione dei suoi.

Conte ha esordito dicendo: “Al di là di come possa finire la stagione me la porterò dentro a livello di esperienza e di gestione di situazioni che non mi erano mai capitate. Non solo il rientro in campo ma anche il lato umano”.

L’allenatore ha aggiunto: “Un’annata che mi sta migliorando sotto tantissimi aspetti, gestire tutte queste situazioni non è semplice. Mi sento un allenatore più forte per il futuro”.

Le parole di Conte

Antonio Conte ha proseguito dicendo: “Lukaku sta facendo comunque fatica, so benissimo quanto soffra e vorrebbe aiutare me e il Napoli. Sto cercando di gestirlo nel migliore dei modi. Sta mostrando miglioramenti ma ancora non è il Romelu che conosco. Ma è uno che ora ci può dare una mano nelle difficoltà. Deve continuare a lavorare per ritrovare la condizione e arrivare al mondiale pronto, così come De Bruyne”.

E ancora: “Aveva avuto altre occasioni, contro la Juve e una in casa. In area pesa, è inevitabile che attaccando lui può essere determinante. Fa ancora un po’ di fatica ad attaccare lo spazio. Ha fatto il suo, mi auguro che gli dia morale, abbiamo bisogno di tutti”.

Sul futuro: “Ho firmato tre anni di contratto, quindi ne manca uno. Pensiamo al presente per disegnarci un futuro migliore possibile. E sarebbe giocare la champions, ma ci sarà da lottare e lo sappiamo. Altre squadre sono in situazioni migliori di noi, noi cerchiamo di recuperare i ragazzi. Sappiamo che corriamo il rischio di non giocare l’Europa, stiamo raschiando il fondo del barile. Siamo stati bravi a portarla a casa sapendo che possiamo fare molto molto meglio”.

“Dobbiamo sentirci dire grazie”

Intervenuto anche in conferenza stampa, Conte ha aggiunto: “Non dimentichiamo che Neres manca ‘dal 1921’ ed era fantastico per noi. Abbiamo un attacco molto giovane, con cui stiamo trovando tante soluzioni: facciamo sempre passare sottogamba le situazioni, per esempio Vergara sta facendo un buon lavoro, Alisson Santos non ha mai giocato titolare allo Sporting, qui lo fa. Qualche domanda ce la dobbiamo fare e magari sentirci dire ‘grazie'”.