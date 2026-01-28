Antonio Conte ha commentato la prestazione del suo Napoli al termine della sfida di Champions League contro il Chelsea

Il Napoli perde contro il Chelsea. Il match del “Maradona” è terminato 2-3 ed è costato l’eliminazione dalla competizione per gli azzurri.

Al termine della partita, Antonio Conte ha analizzato la prestazione dei suoi. L’allenatore azzurro ha dichiarato: “Disastro? I disastri sono altri, abbiamo comunque vinto Supercoppa e un campionato l’anno scorso. Bisogna andarci piano con le parole e fare attente valutazioni, per vedere che percorso abbiamo fatto e che difficoltà abbiamo avuto. Giocare senza tredici giocatori e meritare molto di più contro il Chelsea in una partita di stampo europeo è la cosa più importante“.

Conte ha proseguito dicendo: “È dall’inizio dell’anno che abbiamo gravi defezioni, l’errore più grosso è stata quella contro il Copenhagen e saremmo arrivati a questa gara con un’importanza minore. Spero che ci torni anche un po’ di buonasorte perché nessuno è messo come noi“.

E ancora a Sky Sport: “La differenza l’hanno fatta anche le conclusioni, loro sono stati più cinici e precisi. Joao Pedro ha fatto la differenza, è veramente importante per il Chelsea ma c’è orgoglio perché nonostante più di mezza squadra fuori abbiamo giocato se non alla pari secondo me anche meglio e meritavamo molto di più. Dispiace, il rammarico è a Copenhagen, non dovevamo pareggiare e quello ci ha praticamente condannati, cosic poi sei costretto a giocare contro un top club, il Chelsea ha giocatori straordinari, però sono orgoglioso della prova dei ragazzi: abbiamo giocato alla pari ribattendo colpo su colpo. Peccato perché secondo me meritavamo di andare ai playoff“.

Le parole di Conte dopo Napoli-Chelsea

L’allenatore azzurro ha poi continuato: “Classifica strana in Champions? Avremmo tutti voluto fare meglio e meritavamo di fare meglio. Significa che possiamo solo migliorare in futuro. Intanto dobbiamo conquistare di nuovo la Champions l’anno prossimo e sarà una battaglia. Sembra che quello che stiamo facendo sia normale. Quanti l’avrebbero fatto in questi condizioni? Secondo me nessuno“.

Per concludere: “Da dove si riparte? Dal grande lavoro che stiamo facendo. Abbiamo una squadra con solo due cambi che oggi meritava di vincere contro il Chelsea, che investe soldi importanti con giocatori importanti. Si riparte dal fatto di dover fare analisi serie sul nostro lavoro. Quante energie ho? Ne ho, anche perché dobbiamo giocare ogni due giorni e mezzo e non capiamo come ogni volta dobbiamo scendere in campo con così poco tempo di riposo. Poi parlano di infortuni e tante cose ma se ne fottono altamente. Vorrei capire chi ci ha messo a giocare contro la Fiorentina di sabato alle 18“.