In occasione dell’inizio del ritiro a Dimaro, l’allenatore del Napoli Antonio Conte ha risposto alle domande dei giornalisti presenti

È iniziata la preparazione dei Campioni d’Italia del Napoli in vista della prossima stagione sportiva.

Annata in cui Conte e i suoi saranno impegnati su più fronti tra Campionato, Coppa Italia, Supercoppa e Champions League.

Per questo gli azzurri sono tra i club più attivi sul fronte mercato, che hanno già accolto De Bruyne, Marianucci, Lang, Lucca e stanno aspettando adesso l’ufficialità di Beukema.

Di questo e degli obiettivi stagionali ha parlato l’allenatore del Napoli Antonio Conte dal ritiro a Dimaro, dove il club sta svolgendo il proprio ritiro.

Napoli, le parole di Conte dal ritiro

Antonio Conte ha iniziato così la sua conferenza: “Abbiamo iniziato un progetto nuovo insieme al presidente e al club, partendo da basi molto limitate. Siam partiti da un decimo posto, l’obiettivo è creare delle basi solide che possano durare nel tempo. Mi è successo in passato con altri club, perché io alla fine sono un costruttore. Abbiamo raggiunto un obiettivo incredibile al primo anno, non era una cosa prevista, per tantissime ragioni: invece ci siamo riusciti”. L’allenatore azzurro ha poi aggiunto: “Non dimentichiamo che per me non cambia niente, il lavoro di ricostruzione con inserimento di nuovi pezzi continuerà affinché queste fondamenta possano diventare solide nel giro di 3 anni. Il club e il presidente lo sanno benissimo, siamo tutti concordi nel pensare e nel dire che il percorso continua. Però continua con uno Scudetto sul petto, è un bel vedere e un bel raccontare. Il fattore principale che richiedo è l’attaccamento alla maglia“.

L’allenatore azzurro ha parlato poi dei nuovi arrivi di mercato: “De Bruyne è un calciatore conosciuto e ha già raggiunto livelli altissimi nella sua carriera. Ha 34 anni, ma ha ancora tanto da dare al calcio. Giocare in Italia è sempre un piacere. Come si inserirà? Al City giocava come interno di centrocampo, ma può anche diventare un trequartista. Lucca è un prospetto, gli altri sono dei ragazzi in cui abbiamo visto un valore. Arrivano qui per cercare di strutturare il Napoli del presente e del futuro. Diamogli il tempo di ambientarsi, c’è da lavorare”.

“Sono riuscito a spodestare le big italiane”

Conte ha poi parlato del suo cammino e dell’annata che è stata sulla panchina azzurra: “Da allenatore in Italia sono riuscito a spodestare dal trono dello Scudetto le tre big italiane, è motivo di orgoglio. Quando porti lo Scudetto sulla maglia parti favorito tra i favoriti, è inevitabile e questo noi lo dobbiamo sapere benissimo. Due stagioni fa con lo Scudetto sulla maglia abbiamo fatto una stagione in cui siamo arrivati decimi. Questa esperienza deve dare un po’ di forza a tutti, a tutto l’ambiente, per capire che non sarà semplice e non sarà facile quest’anno. Dobbiamo essere molto compatti e molto uniti. Le cose comunque non saranno mai facili, in assoluto. Anche quest’anno vogliamo dare fastidio. Saremo armati, questo deve essere il messaggio per tutti quanti. Amma fatica’, ma chiu assaje“.

Sugli obiettivi stagionali: “De Laurentiis non mi ha fissato nessun obiettivo, penso sia molto intelligente su questo. Se fossi presidente e prendessi delle persone che mirano a ottenere il massimo, non darei obiettivi. Il mio obiettivo è rendere orgoglioso il popolo napoletano. L’anno scorso si è creato un legame fortissimo con la tifoseria, ricordo i soldout in ogni partita della scorsa stagione nonostante si sapessero le difficoltà a cui saremmo andati incontro. E la squadra a prescindere dal risultato sudava sempre la maglia“.