Le parole di Antonio Conte alla vigilia di PSV-Napoli, match del terzo turno di League Phase di UEFA Champions League

Dopo la sconfitta contro il Torino all’Olimpico il Napoli è chiamato a riscattarsi, e ha la possibilità di farlo in Champions League contro il PSV.

Gli azzurri di Conte hanno fatto 3 punti nelle prime due partite della League Phase, frutto della sconfitta contro il Manchester City all’esordio e del successo contro lo Sporting nel secondo match.

L’allenatore del Napoli ha parlato ai microfoni di Sky Sport e in conferenza stampa alla vigilia del match.

Conte ha iniziato parlando di McTominay: “Non si è allenato in questi giorni e solo oggi ha fatto una parte. Dipenderà molto da lui. Se si sentirà di fare la gara ne saremo felici, sennò adotteremo un’altra soluzione”.

Napoli, le parole di Conte

Ha poi continuato parlando della formazione: “Dobbiamo cercare di mettere una formazioni equilibrata. Giochiamo contro una squadra che lo scorso anno ha vinto il campionato olandese ed è sempre una rivelazione delle squadra in Champions. Si cerca sempre di fare il nostro meglio nel fare la formazione“.

Conte ha proseguito: “L’ambizione nostra è di cercare di capire dove siamo e cercare di capire come ci stiamo in questa Champions League. Lo scorso anno non abbiamo fatto nessuna competizione europea e quindi per noi quello di quest’anno è un percorso nuovo. La Champions League per noi deve essere una scuola e noi dobbiamo essere bravi a essere degli studenti che recepiscono gli insegnamenti dei maestri che si spera un giorno superino i maestri“.

Napoli, Conte: “De Bruyne? Ci ha fatto alzare di livello”

L’allenatore del Napoli ha continuato parlando della stagione in corso: “Questa è una stagione completamente diversa rispetto allo scorso anno. La scorsa stagione partivamo come underdog e non avevamo la Champions. Non è che questa di stagione sia deficitaria rispetto alla scorsa è semplicemente diversa. Bisogna avere pazienza. Bisogna che questi ragazzi si inseriscano e la nostra stagione passerà tanto da loro inserimento“.

E infine su De Bruyne ha commentato: “Cerco sempre di capire un pochettino il calciatore e secondo me in questo momento l’evoluzione che sta avendo Kevin è per diventare più partecipe al gioco di squadra. Lo vedo molto coinvolto anche perché a lui piace giocare. A noi lui ha fatto alzare il livello. Kevin ora esprime le sue potenzialità a livello importante non più nel suo solito ruolo ma in quello che sta facendo con noi. È un calciatore che ci fa costruire anche con personalità. Penso che gli stiamo ritagliando un ruolo e penso che lui sia molto coinvolto e contento“.