Napoli, Antonio Conte non parlerà in conferenza stampa prima dell’Atalanta
L’allenatore del Napoli, Antonio Conte, non parlerà in conferenza stampa prima del match contro l’Atalanta
Dopo essere rientrato a Castel Volturno, Antonio Conte è al lavoro per preparare la sfida contro l’Atalanta.
Il match è in programma al Maradona sabato 22 novembre alle 20:45, , coinciderà anche con l’esordio sulla panchina nerazzurra di Raffaele Palladino.
L’allenatore del Napoli non parlerà nella conferenza stampa della vigilia del match, ma lo farà nel Media Day in vista di Napoli-Qarabag, quinta giornata della League Phase di UEFA Champions League.
Conte è ritornato a Napoli a inizio settimana, dopo aver chiesto qualche giorno di permesso, che ha trascorso a Torino in famiglia.