Napoli, Conte: “Sfida scudetto? Dare qualsiasi definizione è molto affrettato”

Redazione 27 Settembre 2025
Antonio Conte, allenatore Napoli
Le parole dell’allenatore del Napoli, Antonio Conte, nella conferenza stampa alla vigilia della gara contro il Milan

Vincere per confermare il primo posto e rimanere a punteggio pieno: è questo l’obiettivo del Napoli di Antonio Conte contro il Milan.

Gli azzurri arrivano alla gara dopo la vittoria nella scorsa giornata di Serie A al Maradona contro il Pisa di Gilardino.

Più in generale, nelle prime 4 gare di campionato gli uomini di Antonio Conte hanno collezionato 4 vittorie.

A parlare in conferenza stampa prima della gara contro il Milan è stato proprio l’allenatore del Napoli, Antonio Conte.

Napoli, la conferenza stampa di Conte

Antonio Conte ha cominciato la conferenza stampa parlando della gara: “Inevitabile che quando giochi contro squadre di questo genere si tratti di big match. Hanno un palmares e una storia che fa sì che debbano lottare per i piani alti. La partita sarà difficile ma è una bella vetrina San Siro per i ragazzi.”

L’allenatore del Napoli ha poi continuato sulla formazione: “Non è stata una settimana fortunata, Rrhamani e Buongiorno non ci saranno. In un’annata ci sono problemi, cerchiamo di fare il nostro meglio per trovare soluzioni.” Poi sui tifosi: “Noi abbiamo sempre una carica emotiva molto forte, chi vive Napoli ha un trasporto emotivo di questa responsabilità. Non sapevo ci fosse un altro divieto di trasferta e mi spiace.”

Antonio Conte, allenatore Napoli (Imago)
Le parole di Antonio Conte

L’allenatore degli azzurri si è poi soffermato sul discorso “favorito”: “Trovo folle che l’anno scorso ci dessero favoriti, avevamo problematiche serie. So solo che Milan, Inter e Juventus hanno sempre scritto pagine di storia. Il giochino del ‘favorito’ lo lascio ai media. Sfida scudetto? E’ presto, siamo alla quinta, dare qualsiasi altra definizione è molto affrettato. C’è una stagione da giocare, il tempo dirà come si sta evolvendo il campionato.”

Ha poi concluso sulla sua squadra: “Continuo a ribadire che abbiamo cambiato tanti giocatori, ci vuole pazienza e lavoro con tutti loro. Lo sapevamo e siamo pronti, è inevitabile che molti dovranno fare esperienza giocando questo tipo di partite. Per De Bruyne è cambiata la città, il clima, la squadra. Si tratta di un giocatore serio, ci sta dando una mano e miglioriamo insieme”