Napoli, Conte: “Sfida scudetto? Dare qualsiasi definizione è molto affrettato”

Le parole dell’allenatore del Napoli, Antonio Conte, nella conferenza stampa alla vigilia della gara contro il Milan

Vincere per confermare il primo posto e rimanere a punteggio pieno: è questo l’obiettivo del Napoli di Antonio Conte contro il Milan.

Gli azzurri arrivano alla gara dopo la vittoria nella scorsa giornata di Serie A al Maradona contro il Pisa di Gilardino.

Più in generale, nelle prime 4 gare di campionato gli uomini di Antonio Conte hanno collezionato 4 vittorie.

A parlare in conferenza stampa prima della gara contro il Milan è stato proprio l’allenatore del Napoli, Antonio Conte.

Napoli, la conferenza stampa di Conte

Antonio Conte ha cominciato la conferenza stampa parlando della gara: “Inevitabile che quando giochi contro squadre di questo genere si tratti di big match. Hanno un palmares e una storia che fa sì che debbano lottare per i piani alti. La partita sarà difficile ma è una bella vetrina San Siro per i ragazzi.”

L’allenatore del Napoli ha poi continuato sulla formazione: “Non è stata una settimana fortunata, Rrhamani e Buongiorno non ci saranno. In un’annata ci sono problemi, cerchiamo di fare il nostro meglio per trovare soluzioni.” Poi sui tifosi: “Noi abbiamo sempre una carica emotiva molto forte, chi vive Napoli ha un trasporto emotivo di questa responsabilità. Non sapevo ci fosse un altro divieto di trasferta e mi spiace.”

L’allenatore degli azzurri si è poi soffermato sul discorso “favorito”: “Trovo folle che l’anno scorso ci dessero favoriti, avevamo problematiche serie. So solo che Milan, Inter e Juventus hanno sempre scritto pagine di storia. Il giochino del ‘favorito’ lo lascio ai media. Sfida scudetto? E’ presto, siamo alla quinta, dare qualsiasi altra definizione è molto affrettato. C’è una stagione da giocare, il tempo dirà come si sta evolvendo il campionato.”

Ha poi concluso sulla sua squadra: “Continuo a ribadire che abbiamo cambiato tanti giocatori, ci vuole pazienza e lavoro con tutti loro. Lo sapevamo e siamo pronti, è inevitabile che molti dovranno fare esperienza giocando questo tipo di partite. Per De Bruyne è cambiata la città, il clima, la squadra. Si tratta di un giocatore serio, ci sta dando una mano e miglioriamo insieme”“