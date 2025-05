Napoli, Conte: “Permanenza? L’importante ora è il finale di stagione, tutto il resto è noia”

L’allenatore del club azzurro presenta la sfida casalinga di Serie A contro il Genoa di Patrick Vieira

A tre giornate dal termine, il Napoli si avvicina sempre di più al sogno scudetto: il destino di Lukaku e compagni passa (anche) dalla sfida del Maradona contro il Genoa.

Il match, valido per la 36esima giornata di Serie A, è in programma domenica 11 maggio alle ore 20.45. Antonio Conte presenta così l’importante gara casalinga.

Di seguito le parole dell’allenatore in conferenza stampa.

Conte ha iniziato con: “mancano tre partite, il lavoro va finito in base a ciò che abbiamo detto a giugno, amma faticà”

Le parole di Antonio Conte in conferenza stampa

L’allenatore ha poi continuato sul rapporto con i tifosi e con la città: “Questa settimana sono stato un po’ più a casa però ho avuto tempo di frequentare la città. Sto trovando grande responsabilità da parte del tifoso, sogna come sogniamo noi qualcosa di importante. C’è molta maturità, il lavoro che stiamo facendo è apprezzato. La gente mi ringrazia.” Poi sulla sua permanenza a Napoli ha aggiunto: “In questo momento al tifoso non importa. L’interesse è tutto su questo finale di stagione, tutto il resto è noia”.

Ha continuato poi sulle condizioni dei suoi giocatori: “Lobotka ieri è rientrato in gruppo e si è allenato anche oggi, lo valuteremo nella rifinitura. Per noi è un giocatore fondamentale, sicuramente non vorrei farne a meno. Neres ieri si è allenato parzialmente e oggi ha completato l’allenamento, penso possa essere convocato anche per assaggiare l’atmosfera. Buongiorno è ancora fermo, non ha ripreso a fare attività, da questa settimana potrebbe iniziare ma c’è più difficoltà. Anche per Juan ci vuole tempo, lui non vede l’ora di tornare e lo apprezzo tanto.”

Napoli, Conte: “Il risultato dell’Inter non deve cambiare niente, noi penseremo alla nostra partita”

Ha continuato poi sul duello a distanza con l’Inter e sulla partita di domenica: “Credo che le prossime due partita sia giusto giocarle in contemporanea. Il risultato dell’Inter però non deve cambiare niente, noi dobbiamo pensare alla nostra partita. Il Genoa ha fatto una grande prestazione contro il Milan e verranno a Napoli per giocarsela. Ho rivisto la gara di andata e abbiamo fatto delle riflessioni, alcune cose andavano fatte meglio. Sarà una gara difficile perché noi ci giochiamo la vita, ci sarà sold out e l’ambiente sarà caldo.”

Conte ha poi parlato di come si gestisce la pressione in queste partite: “Bisogna giocare tre finali prendendole singolarmente. Attraverso il lavoro vanno vinte le partite, sicuramente lo stress c’è ma noi dobbiamo essere bravi a continuare a fare ciò che abbiamo fatto fino ad ora, se gli altri saranno più bravi complimenti a loro. Un termine che a me piace molto è resilienza, tra i giovani si sta perdendo ma è fondamentale, spesso appena si mostrano gli ostacoli si molla.”