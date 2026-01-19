La conferenza stampa di Antonio Conte alla vigilia di Copenhagen-Napoli di Champions League

Torna la magia della Champions League per la prima volta nel 2026. Dopo le prime sei giornate di League Phase, le squadre scendono di nuovo in campo per le ultime due cruciali sfide.

In 23ª posizione con solo 7 punti raccolti c’è il Napoli di Antonio Conte, che si appresta a sfidare il Copenhagen in trasferta. Il match è in programma martedì 20 gennaio al “Parken“, a partire dalle 21:00.

Brutte notizie per quanto riguarda l’infermeria. C’è lesione sia per Politano che per Rrahmani, che saranno quindi sicuramente indisponibili.

Di seguito tutte le dichiarazioni LIVE dell’allenatore azzurro ai microfoni.

Napoli, le dichiarazioni di Conte | LIVE

L’allenatore azzurro, prima di iniziare la conferenza stampa, ha parlato della partita contro il Copenaghen ai microfoni di Sky Sport: “Quella di domani è una partita importante, decisiva. Sappiamo il percorso che stiamo facendo in Champions. Copenaghen cercheremo la vittoria, un altro risultato non sarebbe positivo”. Ha poi continuato con una battuta: “Cosa c’era nella borsetta che ho portato? Medicine per tutti. Cerchiamo di trovare soluzioni, tutti insieme dovremo fare qualcosa di importante”.

Conte ha poi aggiunto sulle condizioni di Romelu Lukaku: “È da due giorni che si è inserito con noi, non so se ha dei minuti e quanti ne abbia. Adesso sta iniziando ad allenarsi con la squadra a ritmi più intensi. Già che è con noi è importante ma non vi aspettate quanta disponibilità abbia. Attaccanti che non segnano? L’importante è fare gol, chi lo fa è relativo. Attaccanti poi.. uno ce n’è”. Sulla situazione infortuni ha poi aggiunto: “Oggi ha parlato il dottore, quando ci sono problemi gravi ci vuole tempo. Molti di questi infortuni sono figli della casualità, da Meret che si è fatto male saltando a Neres”.

Conte: “Dobbiamo giocarci le nostre opportunità con quello che abbiamo”

L’allenatore ha poi iniziato la conferenza stampa da ciò che si aspetta dalla partita di domani: “Il discorso è stato molto chiaro con i ragazzi: cerchiamo di concentrarci su chi c’è e di trovare delle soluzioni. Mi auguro che domani quello che abbiamo fatto in questi due giorni di preparazione riusciamo a portarlo in campo. Abbiamo perso Rrahmani e Politano nell’ultima partita e Neres ha un problema alla caviglia che non riusciamo a risolvere. Quando accadono cose imponderabili diventa difficili ma noi dobbiamo giocarci le nostre opportunità con tutto ciò che abbiamo. So di avere un gruppo di ragazzi che ha sempre risposto in maniera importante soprattutto nelle difficoltà”.

Ha poi aggiunto sul mercato: “Se mi aspetto nuove energie? Io penso che in questo momento parlare di cose fuori dal contesto della partita non sia opportuno. Con il club c’è piena sintonia, sappiamo di cosa abbiamo bisogno per cercare di affrontare questa seconda parte di stagione nel modo giusto”. Ha poi concluso con degli elogi al suo attaccante: “Su Hojlund posso solo che parlare bene. Capisce bene i modi di posizionarsi e di attaccare nonostante abbia solo 22 anni. È un giocatore molto importante per noi, deve mantenere questa mentalità e questa dedizione”.