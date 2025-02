Le parole di Antonio Conte nella conferenza stampa pre Como-Napoli, valevole per la 26ª giornata di Serie A

Dopo aver ottenuto tre pareggi consecutivi contro Roma, Udinese e Lazio, il Napoli riscenderà in campo in campionato contro il Como di Cesc Fabregas.

Appuntamento fissato per domenica 23 febbraio alle 12:30 dallo stadio Sinigallia, con le due formazioni che andranno alla ricerca dei tre punti.

Il Como vuole allontanarsi dalle zone calde della classifica dopo la vittoria ottenuta contro la Fiorentina. Il Napoli, dall’altro lato, vuole proteggere il primo posto, occupato grazie ai due punti di vantaggio conservati ai danni dell’Inter.

Alla vigilia della gara è intervenuto l’allenatore degli azzurri Antonio Conte nella conferenza stampa pre partita contro il Como.

Napoli, le parole di Antonio Conte in conferenza stampa

L’allenatore azzurro ha iniziato così la sua conferenza stampa: “Olivera e Spinazzola hanno ripreso ad allenarsi in gruppo da due giorni, sono arruolabili. Vedremo e valuteremo. Per quanto riguarda il Como hanno un progetto interessante. Stanno investendo tanto, e non solo su calciatori importanti. Hanno dei ragazzi straordinari: Fadera, Nico Paz, Perrone. Sono una squadra che sta facendo molto bene, hanno un allenatore giovane. Quello che noi cerchiamo di trasmettere dal primo giorno è di concentrarsi sul presente. Dobbiamo dare il tempo necessario per tornare nello giusto stato di forma. Bisogna essere concentrati e avere testa solo sul Como. Stiamo lavorando nella giusta maniera per affrontare bene le partite con un solo obiettivo: vincere“.

Ha poi continuato: “Io perfetto per squadre che non stanno andando bene? La mia storia è questa. Mi piacerebbe però in futuro sedermi anche in pole-position. Sarebbe anche carino capire cosa significa iniziare un percorso con i più forti. Sarebbe carino partire al primo anno con una squadra che ha vinto e che ha delle basi solide. Io sono sempre convinto che si debba tirare fuori il meglio dai nostri giocatori. Ci viene dato un patrimonio, e se a fine anno è rimasto lo stesso male, se è peggiorato anche. Se siamo migliorati abbiamo fatto un ottimo lavoro”

Le parole di Conte in conferenza stampa

Ha continuato: “Cambio modulo? C’è tempo per trovare i vari automatismi. Noi cerchiamo di trovare il sistema di gioco più adatto al momento che attraversiamo. Dobbiamo capire come trovare le soluzioni alle difficoltà, senza snaturare la vera essenza dei giocatori. Non si deve andare a seguire l’idea dell’allenatore, ma solo i giocatori. Non penso che esistano avversari che abbiamo voglia di venirci incontro alla nostra voglia di vincere ogni partita. C’è un percorso che stiamo facendo. Abbiamo nelle ultime partite fatte delle trasferte in campi ostici. Sono gli avversari che dobbiamo battere però, cercheremo sempre di fare del nostro meglio”

Infine, ha così concluso: “I nostri ragazzi vanno a ricercare il miglioramento. La resilienza è una dote importante che non è facile avere. La resilienza fa parte di un percorso di vita, e mi auguro che le nuove generazioni ne capiscano il valore e l’importanza. Futuro? Non ha senso oggi fare delle valutazioni sugli altri. Sia se qualcuno parla, sia sul risultato degli altri. Non mi piacerebbe se lo facessero nei miei confronti, e non lo faccio per gli altri“.