Napoli, Conte: “Oggi sembrava stregata. Nuovi acquisti? Ci sarà tempo. Su Højlund…”

Le dichiarazioni di Antonio Conte dopo la partita contro il Cagliari

Si conclude con una vittoria decisamente sofferta il ritorno del Napoli di Antonio Conte al “Maradona” per la prima volta in stagione e per la prima volta dopo la vittoria del suo quarto Scudetto.

Dopo un primo tempo all’insegna dell’equilibrio e senza particolari azioni rilevanti, il secondo tempo gli azzurri prendono il pallino del gioco e schiacciano piano gli avversari. Ma è solo al 95′ che Frank Anguissa trova la rete all’ultimo respiro: finisce 1-0 contro un grande Cagliari.

Tre punti che mantengono il Napoli in testa alla classifica. Antonio Conte, dunque, è intervenuto ai microfoni di DAZN per analizzare la prestazione dei propri giocatori e non solo.

Inevitabili, infatti, anche le domande sul calciomercato anche considerando che, come raccontato, Rasmus Højlund è arrivato in Italia prima di diventare il nuovo attaccante azzurro.

Conte: “Oggi sembrava stregata, qui c’è il presente e il futuro del Napoli”

Di seguito le dichiarazioni di Conte a DAZN: “Al gol ho pensato ‘Finalmente’ (sorride, ndr). La partita l’hanno vista tutti, sono quelle partite in cui corri grande rischio di perdere. Sarei stato contento dello 0-0, abbiamo giocato da squadra vera, con pazienza e cercando le giuste situazioni per fare gol. Oggi sembrava stregata, abbiamo trovato un Cagliari molto difensivo e non me l’aspettavo. Noi bravi, abbiamo perseverato e non abbiamo concesso ripartenza. Stiamo crescendo a livello di mentalità, di cattiveria e di attenzione“.

“La squadra sentiva che il risultato era ingiusto e che poteva accadere qualcosa di importante. Anche prima abbiamo avuto situazioni per sbloccarla, ma sono molto contento. Quando capitano squadre che si abbassano così tanto quello che deve fare l’attaccante è la boa, oppure riempire l’area sul cross. Oggi l’abbiamo fatto, pur non essendo sempre puntualissimi. Lucca è un ragazzo che è stato preso per imparare da Lukaku. Romelu si è fatto male e quindi deve accelerare, continuando a lavorare in maniera seria per entrare nei meccanismi della squadra“.

“Mercato? Io ho detto che abbiamo preso dei calciatori che ci possono dare una mano nel presente e nel futuro. L’anno scorso ci basavamo su 12/13 giocatori, quest’anno abbiamo dovuto completare il gruppo. In queste due partite mi sono affidato a chi avevo l’anno scorso, ci sarà tempo per gli altri. Noa Lang mi è piaciuto molto, Neres è rimasto fuori in maniera precauzionale“.

“Ci sarà tempo per Beukema, oggi avevo bisogno della certezza di Juan Jesus. Ma abbiamo bisogno di un tot di giocatori per giocare le varie competizioni. Arriverà Elmas, oggi in panchina ci avrebbe dato una mano. Dovrebbe arrivare anche Hojlund come sostituzione di Hojlund. Stiamo cercando di fare le cose nella giusta maniera, completando una rosa che l’anno scorso non esisteva“.

Anguissa: “Partita molto difficile, era importante vincere”

Anche il man of the match Frank Anguissa è intervenuto ai microfoni di DAZN dopo il suo gol che ha portato la vittoria la Napoli. “Molto contenti, vincere la cosa più importante. Era una partita molto difficile, hanno difeso benissimo. Ci siamo battuti fino alla fine e siamo contenti“.

“Un anno fa segnavo al 96′ contro il Parma nella stessa porta? Non voglio mandare nessun segnale, la cosa più importante era vincere. Abbiamo lavorato da squadra, è la cosa giusta da fare e dobbiamo andare avanti così“. Infine anche un messaggio ai tifosi: “Siamo sempre qua per loro, faremo tutto il possibile per vincere“.