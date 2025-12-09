Le parole dell’allenatore in conferenza stampa alla vigilia di Benfica-Napoli

Dopo il successo in campionato contro la Juventus, il Napoli prosegue il suo cammino nella League Phase di Champions League.

Contro il Benfica il club azzurro potrebbe raggiungere – in caso di successo – quota 10 punti. Alla vigilia del match, l’allenatore ha presentato la gara in conferenza stampa.

Prima, però, ha parlato ai microfoni di Sky Sport, dichiarando: “Le due sconfitte in Champions sono state diverse, contro il City eravamo rimasti in 10 dopo pochi minuti. Contro l’Eindhoven è stata una brutta sconfitta. Lo stadio del Benfica è caldo, noi veniamo da un buon momento. Abbiamo giocato domenica sera, ieri hanno recuperato e oggi abbiamo preparato la partita. Domani ci vorrà una gara intensa, tosta e servirà tanta energia”. Poi su Mourinho: “È sempre un piacere incontrarlo, stiamo parlando di un allenatore vincente che non ba presentato”.



Ha poi aggiunto sulle condizioni dei giocatori: “È un momento dove i giocatori stanno dimostrando grande senso di responsabilità e se c’è un piccolo problema bisogna superarlo. I ragazzi hanno dato piena disponibilità, quelli dell’ultima partita ci sono tutti”. Per poi ritornare sulla partita di domenica: “Contro la Juve è stata una partita giocata a ritmi intensi, è da un po’ che stiamo lavorando su questo concetto. Cerchiamo di pressare intensamente, dico ai ragazzi che correndo in avanti si difende meglio. Domani dobbiamo combattere per ogni centimetro di campo, dobbiamo recuperare le energie e fare una partita intensa. Il Benfica è un’ottima squadra e sappiamo le difficoltà di questo campo. Dobbiamo uscire dal campo senza recriminazioni”.

Le parole di Antonio Conte in conferenza stampa

Antonio Conte ha iniziato la conferenza stampa tornando su José Mourinho: “Parliamo di un grandissimo allenatore, il suo curriculum parla in maniera molto netta, sono contento di incontrarlo e salutarlo. Non devo spiegare io chi è Mourinho”. Poi sulla partita: “La partita è importante come lo sono tutte le altre, sicuramente ci sarà la massima concentrazione, c’è da recuperare le energie. Sappiamo che il Benfica è un’ottima squadra e che lo stadio è molto caldo. Veniamo con la mente sgombra di cattivi pensieri”.

L’allenatore ha continuato ritornando sulle parole di Mourinho legate alle assenze: “Io penso che ci sono aspetti oggettivi sotto gli occhi di tutti. Loro vorranno vincere a tutti i costi ma anche noi abbiamo bisogno di fare punti, mi auguro che sia una bella partita”. Sui cambiamenti dell’ultimo mese ha poi aggiunto: “In un momento di difficoltà oggettivo come quello capitato a noi penso sia cresciuto il senso di responsabilità in tutti noi. Tanti calciatori nuovi hanno capito tante dinamiche e iniziato a giocare di più. La crescita che hanno avuto i ragazzi è stata di grande responsabilità e non era scontato”.

Conte: “Il calcio in Italia si è europeizzato, la distanza è sulle rose”

Conte ha poi proseguito sulla distanza dal calcio italiano da quello europeo: “A livello tattico il campionato italiano si è molto europeizzato, la distanza rimane sul livello delle composizione delle rose e sul livello dei calciatori. Quello sarà difficile da pareggiare, da un punto di vista tattico l’Italia si è europeizzata”.

Infine ha concluso sul periodo dopo la sconfitta a Eindhoven: “Non è stata una buona partita e non la possiamo dimenticare. Dobbiamo cercare di migliorare con il lavoro cercando di accrescere i pregi. Non possiamo però cancellare il passato da sconfitte così si impara. Dobbiamo uscire dal campo senza recriminazioni”.