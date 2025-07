Napoli, contatti per Noah Atubolu del Friburgo

Per la porta il Napoli sta lavorando a Noah Atubolu, portiere tedesco classe 2002, del Friburgo

Il Napoli continua a muoversi sul calciomercato in vista della prossima stagione.

Per la porta gli azzurri stanno lavorando per Noah Atubolu. Sono in corso, infatti, dei contatti con l’entourage del calciatore.

In caso di ok da parte del portiere tedesco, poi, si andrebbe a trattare con il club.

Il classe 2002 ha un valore che si aggira intorno ai 18 milioni di euro.