Coppa Italia, Como in vantaggio sul Napoli grazie al rigore segnato da Baturina: l’episodio

Negli ultimi minuti del primo tempo di Napoli-Como c’è stato l’episodio che ha sbloccato il quarto di finale: cosa è successo

È servito un calcio di rigore per sbloccare il quarto di finale di Coppa Italia tra Napoli e Como.

Al minuto 36 del primo tempo Smolcic è stato atterrato in area da Mathias Olivera, colpevole di essere arrivato in ritardo sull’avversario da dietro nel tentativo di prendere il pallone.

Pochi dubbi per il direttore di gara Gianluca Manganiello, che ha subito concesso il calcio di rigore. Sul dischetto si è presentato Baturina, che ha così portato i suoi in vantaggio.

Solo uno spavento per Juan Jesus, uscito momentaneamente dal campo dopo lo scontro avuto con Smolcic sull’episodio del rigore. Il brasiliano è poi regolarmente tornato in campo dopo il gol degli avversarsi.