Redazione 1 Novembre 2025
Le formazioni ufficiali schierate da Conte e Fabregas per la sfida tra Napoli e Como. 

La decima giornata di Serie A continua con la sfida tra Napoli e Como. L’appuntamento è fissato alle 18:00 di sabato 1 novembre al Diego Armando Maradona.

I padroni di casa arrivano al match dopo la vittoria contro il Lecce nel turno infrasettimanale. Gli azzurri devono portare a casa altri tre punti per mantenere la vetta della classifica.

Anche il Como arriva al Maradona dopo la vittoria nella scorsa giornata contro il Verona. I biancoblù con 16 punti si trovano al quinto posto in campionato.

Ecco, di seguito, le formazioni ufficiali schierate da Conte e Fabregas.

NAPOLI (4-3-3): Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno, Spinazzola; Anguissa, Gilmour, McTominay; Politano, Hojlund, Neres. Allenatore: Antonio Conte.

A disposizione: Contini, Ferrante, Gutierrez, Jesus, Olivera, Elmas, Vergara, Lucca, Mazzocchi, Beukema, Marianucci, Lobotka, Ambrosino, Lang.

COMO (4-2-3-1): Butez; Smolcic, Ramón, Kempf, Valle; Perrone, Caqueret; Addai, Paz, Diao, Morata. Allenatore: Cesc Fàbregas.

A disposizione: Vigorito, Cavlina, Goldaniga, Douvikas, Rodriguez, Moreno, Kuhn, Baturina, Posch, Vojvoda, Da Cunha, Diego Carlos, Le Borgne, Van Der Brempt, Cerri.

Dove vedere il match in tv e streaming

La partita tra Napoli e Como, in programma sabato 1 novembre alle ore 18 allo Stadio Maradona, sarà visibile in diretta tv su Dazn.

Sarà possibile seguire il match anche in streaming attraverso l’app di DAZN disponibile su pc, tablet e cellulari.