Napoli-Como, le formazioni ufficiali
Le formazioni ufficiali schierate da Conte e Fabregas per la sfida tra Napoli e Como.
La decima giornata di Serie A continua con la sfida tra Napoli e Como. L’appuntamento è fissato alle 18:00 di sabato 1 novembre al Diego Armando Maradona.
I padroni di casa arrivano al match dopo la vittoria contro il Lecce nel turno infrasettimanale. Gli azzurri devono portare a casa altri tre punti per mantenere la vetta della classifica.
Anche il Como arriva al Maradona dopo la vittoria nella scorsa giornata contro il Verona. I biancoblù con 16 punti si trovano al quinto posto in campionato.
Ecco, di seguito, le formazioni ufficiali schierate da Conte e Fabregas.
NAPOLI (4-3-3): Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno, Spinazzola; Anguissa, Gilmour, McTominay; Politano, Hojlund, Neres. Allenatore: Antonio Conte.
A disposizione: Contini, Ferrante, Gutierrez, Jesus, Olivera, Elmas, Vergara, Lucca, Mazzocchi, Beukema, Marianucci, Lobotka, Ambrosino, Lang.
COMO (4-2-3-1): Butez; Smolcic, Ramón, Kempf, Valle; Perrone, Caqueret; Addai, Paz, Diao, Morata. Allenatore: Cesc Fàbregas.
A disposizione: Vigorito, Cavlina, Goldaniga, Douvikas, Rodriguez, Moreno, Kuhn, Baturina, Posch, Vojvoda, Da Cunha, Diego Carlos, Le Borgne, Van Der Brempt, Cerri.
Dove vedere il match in tv e streaming
La partita tra Napoli e Como, in programma sabato 1 novembre alle ore 18 allo Stadio Maradona, sarà visibile in diretta tv su Dazn.
Sarà possibile seguire il match anche in streaming attraverso l’app di DAZN disponibile su pc, tablet e cellulari.