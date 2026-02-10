Coppa Italia, le formazioni ufficiali di Napoli-Como

Le formazioni ufficiali e le scelte di Conte e Fabregas per la gara tra Napoli e Como, valida per i quarti di finale di Coppa Italia

Prosegue la Coppa Italia, con le ultime gare valide per i quarti di finale. Dopo Inter e Atalanta, che hanno eliminato rispettivamente Torino e Juventus, tocca a Napoli e Como.

La vincente del match tra la squadra di Conte e quella di Fabregas affronterà proprio gli uomini di Chivu in semifinale.

Il Napoli deve rinunciare a McTominay, che ha lasciato il campo dopo il primo tempo contro il Genoa. Gli azzurri vengono dalla vittoria all’ultimo minuto di Marassi, mentre i biancoblù non hanno giocato, in attesa di recuperare la gara con il Milan.

Di seguito le formazioni ufficiali del match.

Napoli-Como, le formazioni ufficiali

NAPOLI (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Beukema, Rrahmani, Juan Jesus; Mazzocchi, Lobotka, Elmas, Olivera; Vergara, Giovane; Hojlund. All. Conte

A disposizione: Meret, Contini, Gutierrez, Buongiorno, Lukaku, Politano, Alisson, Spinazzola, Prisco, De Chiara

COMO (4-3-2-1): Butez; Smolcic, Diego Carlos, Ramon, Valle; Perrone, Sergi Roberto, Caqueret; Paz, Baturina; Addai. All. Fabregas

A disposizione: Tornqvist, Vigorito, Kempf, Morata, Douvikas, Lahdo, Rodriguez, Moreno, Kuhn, Vojvoda, Da Cunha, Pisati, Van Der Brempt

Dove vedere Napoli-Como in tv e in streaming

Napoli e Como si affrontano martedì 10 febbraio allo stadio Maradona di Napoli, fischio d’inizio alle 21.

La partita sarà visibile in diretta tv su Italia 1 oppure in streaming su Mediaset Infinity.