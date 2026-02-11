Il Como batte il Napoli ai rigori al Maradona: la squadra lariana in semifinale di Coppa Italia contro l’Inter.

Il Como elimina il Napoli ai calci di rigore allo stadio Maradona e conquista uno storico accesso alle semifinali di Coppa Italia, dove affronterà l’Inter in una doppia sfida di andata e ritorno. La gara termina 1-1 nei tempi regolamentari e, come previsto dal regolamento, si va direttamente ai rigori senza supplementari.

Dal dischetto, che finora era stato uno dei pochi limiti della stagione lariana, la squadra di Fabregas conquista il pass per il turno successivo.

Il Como non superava i quarti di finale di Coppa Italia da quarant’anni. Il quarto di finale di ieri sera, martedì 10 febbraio, metteva di fronte Antonio Conte e Cesc Fabregas, legati dall’esperienza comune al Chelsea, con lo spagnolo ex allievo dell’attuale allenatore azzurro.

Per il Napoli, reduce dallo scudetto conquistato nella passata stagione, la Coppa Italia rappresentava un obiettivo concreto. Anche perché Conte non ha mai vinto il trofeo da allenatore.

Il Como, invece, si presentava al Maradona con l’intento di giocare senza paura, forte del miglior attacco della competizione.

Napoli-Como, i gol del pareggio e i rigori decisivi

Ritmi alti sin dall’inizio, con un Como compatto e organizzato, bravo nel palleggio e nella gestione dei tempi. Il Napoli prova a fare la partita, ma fatica a trovare spazi. Al 36’ calcio di rigore per il Como: fallo di Olivera su Smolcic. Dal dischetto si presenta Baturina, che supera Milinkovic-Savic con una conclusione in diagonale per lo 0-1. Nel secondo tempo il Napoli cambia passo e trova il pareggio: Vergara firma l’1-1 (assist di Hojlund), riaccendendo il Maradona e riportando la sfida in equilibrio. Dopo l’1-1 nei 90 minuti, la qualificazione si decide ai rigori.

Ancora una volta torna protagonista il tema dei calci di rigore, soprattutto per il Napoli (vincitore contro il Cagliari agli ottavi). Nei primi cinque tentativi, sbagliano Lukaku (Napoli) e Perrone (Como). Si va ad oltranza e il momento chiave arriva all’ottavo rigore azzurro: Lobotka sbaglia, Butez para e consegna al Como la doppia sfida di semifinale contro l’Inter.

Alisson Santos, esordio e primo gol con il Napoli

Serata da ricordare comunque per Alisson Santos, nuovo acquisto del Napoli arrivato dallo Sporting Lisbona nel mercato invernale. Il brasiliano fa il suo debutto ufficiale in maglia azzurra e realizza anche il suo penalty dopo il 90′. Se in Champions League aveva trascinato lo Sporting, al Napoli il suo contributo non è bastato per evitare l’eliminazione.

Coppa Italia, i rigori per il Como: da limite a risorsa

Quelli che per parte della stagione sembravano una maledizione diventano una risorsa decisiva.

Nonostante l’uscita anticipata di Nico Paz, che in stagione di penalty ne ha già spagliati tre, il Como resta lucido dal dischetto, quanto meno più del Napoli. Solo Maximo Perrone non angola bene il tiro, che viene intercettato da Milinkovic-Savic. Il verdetto finale è chiaro: il Como batte il Napoli ai rigori al Maradona e scrive una nuova pagina della sua storia.

