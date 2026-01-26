Questo sito contribuisce all'audience di

Napoli, chieste informazioni per Martin Terrier del Bayer Leverkusen

Gianluca Di Marzio 26 Gennaio 2026
Martin Terrier – IMAGO

Il Napoli ha chiesto informazioni per Martin Terrier, esterno sinistro offensivo del Bayer Leverkusen

Nei giorni scorsi il Napoli ha chiesto informazioni per Martin Terrier, esterno sinistro di proprietà del Bayer Leverkusen.

Qualora il Napoli decidesse di prendere un calciatore con le sue caratteristiche, il nome di Terrier è già stato sondato con una richiesta di informazioni.

Sul giocatore francese classe ’97 ci sono anche alcune squadre inglesi interessate.