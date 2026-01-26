Napoli, chieste informazioni per Martin Terrier del Bayer Leverkusen
Il Napoli ha chiesto informazioni per Martin Terrier, esterno sinistro offensivo del Bayer Leverkusen
Nei giorni scorsi il Napoli ha chiesto informazioni per Martin Terrier, esterno sinistro di proprietà del Bayer Leverkusen.
Qualora il Napoli decidesse di prendere un calciatore con le sue caratteristiche, il nome di Terrier è già stato sondato con una richiesta di informazioni.
Sul giocatore francese classe ’97 ci sono anche alcune squadre inglesi interessate.