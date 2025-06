Il Napoli non molla Federico Chiesa come opzione per gli esterni

Il Napoli non molla Federico Chiesa come opzione per la fascia: la situazione

Aurelio De Laurentiis e il direttore sportivo Giovanni Manna sono continuamente al lavoro per mettere a disposizione di Antonio Conte una rosa che sia capace di lottare nuovamente per lo Scudetto, ma anche di affrontare gli impegni europei.

Tantissimi i fronti su cui sta lavorando la dirigenza azzurra. Non solo Darwin Nunez, Sam Beukema, Ndoye e Milinkovic-Savic. La società vuole mettere a disposizione un giocatore di esperienza anche per gli esterni.

Oltre a Jadon Sancho – per cui proprio il Napoli mantiene una sorta di priorità per il giocatore essendosi mosso prima della concorrenza (tra cui la Juventus) – la società non molla anche Federico Chiesa. Il club azzurro sta facendo ragionamenti e ha parlato con l’agente del giocatore, Fali Ramadani.

Occhi dunque sul classe 1997 ex Fiorentina e Juventus, che nella stagione 2024/2025 ha trovato ben poco spazio alla corte di Arne Slot in un Liverpool che ha dominato la Premier League. Per lui solamente 14 presenze tra tutte le competizioni (466′), accompagnati da 2 gol e 2 assist.