Napoli-Chelsea, primo gol di Vergara in maglia azzurra
Cambia il risultato di Napoli-Chelsea, segna Vergara: tutti gli aggiornamenti dal Maradona nella sfida di Champions League
Inizio di partita in salita per il Napoli, punito dopo pochi minuti dal Chelsea.
Sugli sviluppi di una punizione battuta da Reece James, il pallone finisce nell’area di rigore dove Juan Jesus, nel tentativo di intervenire, devia con il braccio. L’arbitro dopo un rapido check assegna il calcio di rigore agli inglesi. Dal dischetto si presenta Enzo Fernandez, che spiazza Meret e porta avanti il Chelsea.
Ma al 32esimo Antonio Vergara regala un eurogol con un numero sotto porta, scarta gli avversari, tira con energia e personalità in porta, stregando Sanchez. Primo gol in maglia azzurra per il giocatore classe 2003. Per lui seconda presenza da titolare in Champions League.
Sullo scadere della prima frazione è arrivato anche il sorpasso del Napoli con il gol del 2-1 siglato da Hojlund.