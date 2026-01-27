Scontri prima di Napoli-Chelsea: due tifosi inglesi feriti

I tifosi di Napoli e Chelsea si sono scontrati nel centro del capoluogo campano alla vigilia del match di Champions: due feriti

Serata di scontri nel centro di Napoli, quella della vigilia dell’importante sfida di Champions League contro il Chelsea.

I tifosi azzurri e quelli blues sono stati protagonisti di alcuni episodi di violenza nella tarda serata di martedì, con due inglesi nello specifico che hanno riferito di esser rimasti feriti.

Un 22enne è stato accoltellato al gluteo, dichiarando di esser stato aggredito nei pressi di Piazza Santa Maria La Nova. Il ragazzo è stato medicato presso l’ospedale Vecchio Pellegrini ed è stato dimesso con una prognosi di 10 giorni.

Proprio il club inglese, venuto a conoscenza dei fatti, ha pubblicato un comunicato sul proprio profilo X con all’interno scritto: “La società è a conoscenza di un episodio accaduto martedì sera a Napoli. Due tifosi sono ricoverati in ospedale, avendo riportato ferite non gravi. Il club desidera ricordare a tutti i tifosi di prestare la massima attenzione durante la loro permanenza in città e di prendere nota dei consigli forniti prima di questa partita”.