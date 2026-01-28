Napoli-Chelsea, le formazioni ufficiali
Le formazioni ufficiali di Napoli-Chelsea, ultima sfida del Super Girone di Champions League
Vincere (e aspettare i risultati delle altre) per qualificarsi almeno agli ottavi. Questo l’obiettivo del Napoli di Antonio Conte, che al “Maradona” accoglie il Chelsea campione del mondo in carica.
Alle 21:00, infatti, il fischio d’inizio dell’8ª e ultima giornata di League Phase, che deciderà le 8 squadre che accederanno direttamente agli ottavi, chi ai playoff e chi invece verrà eliminato.
Ecco dunque il Napoli che, con solo 8 punti raccolti in 7 partite, ha bisogno di vincere contro Cole Palmer e compagni, ma allo stesso tempo anche che arrivino buone notizie dagli altri campi, che giocano in contemporanea.
Di seguito, dunque, ecco le formazioni ufficiali scelte da Antonio Conte e Liam Rosenior, nuovo allenatore dei Blues dopo l’addio di Enzo Maresca.
Napoli-Chelsea, le formazioni ufficiali
NAPOLI (3-4-2-1): Meret; Di Lorenzo, Buongiorno, Juan Jesus; Spinazzola, Lobotka, McTominay, Olivera; Vergara, Elmas; Hojlund. Allenatore: Antonio Conte.
A disposizione: Contini, Spinelli, Gutierrez, Lukaku, Beukema, De Chiara, Garofalo.
CHELSEA (4-2-3-1): Sanchez; Gusto, Chalobah, Fofana, Cucurella; James, Caicedo; Palmer, Enzo Fernandez, Neto; Joao Pedro. Allenatore: Liam Rosenior
A disposizione: Jorgensen, Merrick, Badiashile, Delap, Palmer, Gittens, Hato, Chalobah, George, Acheampong, Guiu, Garnacho.
Dove vedere Napoli-Chelsea in tv e streaming
Napoli-Chelsea, in programma a partire dalle 21:00 di mercoledì 28 gennaio 2026 al “Maradona”, sarà visibile sull’app Prime Video, disponibile su Sky per gli abbonati ad Amazon Prime.
Inoltre, sarà possibile sintonizzarsi sul canale 251 per la Super Diretta Gol con le immagini da tutti i campi Sky, i risultati, la classifica e i potenziali accoppiamenti dei playoff in tempo reale, per non perdersi neanche un aggiornamento di questa ultima giornata di League Phase.