Napoli, nuovo nome per il centrocampo: contatti per Carlos Soler

Il Napoli di Conte vuole rinforzarsi a centrocampo: contatti per Carlos Soler

Chiarita la situazione in panchina con la permanenza di Antonio Conte, il Napoli può iniziare a lavorare sul mercato.

Da Noa Lang per l’attacco a Giorgio Scalvini per la difesa: i nomi accostati alla formazione azzurra sono molti. Per il centrocampo, invece, oltre all’imminente arrivo di De Bruyne a parametro zero, il Napoli si è appuntato un nuovo nome sulla propria lista.

Si tratta di Carlos Soler, spagnolo classe ’97 che ha trascorso questa stagione in prestito al West Ham, ma di proprietà del Paris Saint-Germain.

Il club Campione d’Italia ha avviato i contatti per il centrocampista ex Valencia.