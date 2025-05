Gli ex difensori del Napoli Paolo Cannavaro e Faouzi Ghoulam hanno celebrato la vittoria dello scudetto azzurro

A Napoli si è scritta la storia. Nella giornata di venerdì 23 maggio, la squadra di Antonio Conte ha vinto il quarto campionato della sua storia. Sono stati tanti i giocatori del presente e del passato che hanno celebrato la vittoria napoletana.

Tra gli ex calciatori che hanno sostenuto da vicino la squadra ci sono Paolo Cannavaro e Faouzi Ghoulam. I due ex difensori sono intervenuti ai microfoni di Sky Sport.

Cannavaro ha detto: “È stata una giornata che la gente non dimenticherà. C’è stata paura che potesse sfumare ma la squadra ha dimostrato tutto sul campo“.

“Vedere milioni di persone festeggiare da tutto il mondo non ha prezzo“, ha commentato invece Ghoulam.

Le parole di Cannavaro e Ghoulam sulla vittoria dello scudetto del Napoli

L’ex difensore del Napoli Paolo Cannavaro ha così descritto il risultato raggiunto del Napoli: “La base della squadra che ha vinto con Spalletti era solida. A Napoli i giocatori si accendono, Conte ha saputo lavorare sulla testa dei giocatori che l’anno scorso non hanno fatto bene. La rosa del Napoli non è la migliore e per questo vanno darti i meriti all’allenatore e alla squadra. Il Napoli parte da lontano. La mia squadra ha messo le fondamenta: il merito va a questa squadra ma un pizzico di orgoglio me lo prendo. La svolta è arrivata con Benitez, quando sono arrivati giocatori del Real, Psv e questo ha fatto sì che la squadra crescesse, soprattutto dopo la Champions“.

Per poi dire sul futuro: “Il prossimo step della società dovrà essere una casa dove potersi allenare e dove poter crescere i giovani della città per dare modo ai ragazzi di sognare l’approdo in Serie A. Quindi serve un centro sportivo e uno stadio. La rosa va ampliata, se vuoi provare a vincere ancora lo scudetto e fare bene in Champions servono almeno 20 giocatori buoni“.

Questo invece il commento di Faouzi Ghoulam: “Il risveglio non è stato semplice, abbiamo dormito poco ma svegliarsi con il Vesuvio è piazza Plebiscito è bellissimo. È un giorno di festa, ci sono tanti giocatori con cui ho avuto il piacere di giocare. Non ho ancora mandato messaggi perché voglio che si godano il momento, poi gli farò gli auguri. Futuro? La crescita passa anche dalle infrastrutture. Negli altri paesi le strutture degli stadi e dei campi di allenamenti sono incredibili, se il Napoli vorrà crescere come i top club italiani dovrà investire sotto questo aspetto“.