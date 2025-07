Napoli, chieste informazioni dal Burnley per Cajuste

La società inglese ha chiesto informazioni al Napoli per Cajuste

La società inglese, neopromossa in Premier League grazie al secondo posto in Championship, guarda in Serie A per rinforzare il proprio centrocampo.

Il Burnley dell’allenatore Scott Parker ha chiesto informazioni al Napoli, Campione d’Italia in carica, per Jens Cajuste.

Nella stagione 2024/25, il centrocampista svedese classe 1999 ha giocato proprio in Inghilterra, con la maglia dell’Ipswich Town.