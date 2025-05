La situazione in merito alla vendita dei tagliandi per la sfida tra il Napoli e il Cagliari

C’è il giorno. Anche l’orario. Il campionato di Serie A si deciderà venerdì 23 maggio. Il Napoli sfiderà il Cagliari. Allo stadio Sinigaglia, invece, l’Inter affronterà il Como.

A proposito dello stadio Diego Armando Maradona. La società campana fa sapere che “a partire dalle ore 15:00 di oggi, lunedì 19 Maggio 2025 saranno in vendita i biglietti per Napoli vs Cagliari, match che si disputerà venerdì 23 Maggio alle ore 20:45 allo Stadio Diego Armando Maradona”.

La nota diramata dal club prosegue. “La vendita dei biglietti si articola in due fasi: la prima fase (Fase 1), riservata ai titolari di Fidelity Card; la seconda fase (Fase 2), di vendita libera aperta a tutti. Nel corso della Fase 1, i possessori di Fidelity Card non solo potranno fruire di un periodo di prevendita dedicato e prioritario ma potranno anche acquistare il biglietto ad un prezzo scontato”.

Il comunicato del Napoli si conclude così. “Ricordiamo che la Fidelity Card può essere acquistata direttamente online al prezzo di 20€ ed è valevole per tre anni. Clicca qui per maggiori info”.