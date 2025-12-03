Lucca si sblocca, Milinkovic Savic decisivo ai rigori: il Napoli ai quarti di Coppa Italia

Lucca torna al gol con il Napoli e il match contro il Cagliari, Milinkovic Savic decisivo ai calci di rigore

«È forte, ci vuole pazienza». Lo aveva detto Pasquale Mazzocchi pochi minuti prima di Napoli-Cagliari su Lorenzo Lucca.

E stavolta, con temperanza – e soprattutto con l’assist illuminante di Antonio Vergara – il gol è arrivato davvero.

L’attaccante, che in campionato ha trovato poco spazio, è partito titolare nel match di Coppa Italia e ha saputo sfruttare l’occasione che gli è stata concessa.

Lorenzo Lucca con questa rete ritrova il Napoli e risponde alle aspettative dei tifosi. Per il centravanti è la seconda rete in stagione dopo quella contro il Pisa in campionato.

Lucca, numeri da specialista in Coppa Italia

La Coppa Italia a Lorenzo Lucca porta bene. Il centravanti, infatti, nelle sue stagioni è sempre stato decisivo nella coppa nazionale. Lo era stato sia nella scorsa stagione, segnando due gol in tre partite (contro Avellino e Salernitana), sia in quella precedente, con il gol contro il Catanzaro.

Non stupisce, o forse sì, che il classe 2000 abbia inciso anche stavolta, segnando la rete del momentaneo vantaggio per gli uomini di Conte contro il Cagliari.

Milinkovic Savic decisivo ai rigori: para e segna il suo

L’altra immagine che resta impressa è quella di Vanja Milinkovic-Savic, protagonista assoluto nei rigori. I portiere tra i migliori d’Europa ha dimostrato di non essere solo uno specialista tra i pali. Il classe 1997 ha segnato il settimo rigore del Napoli con un tiro potentissimo.

Dopo ha parato il rigore decisivo di Luvumbo, completando la serata in un modo perfetto. Il portiere serbo ha confermato ancora una volta la sua qualità con i piedi. Un rigore parato e uno segnato, con il Napoli che dopo 4 stagioni passa gli ottavi di finale di Coppa Italia.

A cura di Rosa Monopoli