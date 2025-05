Le ultime in vista del match scudetto contro il Cagliari

A Napoli è già partito il conto alla rovescia per la partita che potrebbe regalare il quarto scudetto della storia del club. A tre giorni dalla sfida del Maradona contro il Cagliari questi gli ultimi aggiornamenti dagli allenamento.

Difficilmente verranno recuperati Lobotka e Buongiorno: per loro, lo staff sta facendo il massimo per cercare di portarli quantomeno in panchina. Ad ora, però, le condizioni dei giocatori non lo permettono.

Verosimilmente Conte schiererà la stessa formazione scesa in campo a Parma, con Gilmour titolare proprio al posto del centrocampista slovacco.

Dopo l’ottimo ingresso al Tardini, anche Neres si è reso disponibile per partire dal 1′.