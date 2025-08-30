Napoli-Cagliari, le formazioni ufficiali
Le formazioni ufficiali schierate da Conte e Pisacane per la seconda giornata di campionato tra Napoli e Cagliari.
Tornano in campo anche Napoli e Cagliari per la seconda giornata di Serie A. L’appuntamento è fissato alle 20:45 allo stadio Diego Armando Maradona.
I padroni di casa arrivano dalla vittoria contro il Sassuolo grazie alle reti di McTominay e Kevin De Bruyne.
Gli ospiti si presentano a Napoli dopo il pareggio contro la Fiorentina di Pioli.
Ecco, di seguito, le formazioni ufficiali schierate da Conte e Pisacane.
NAPOLI (4-1-4-1): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Spinazzola; Politano, Zambo Anguissa, Lobotka, De Bruyne, McTominay; Lucca.
A disposizione: in attesa
CAGLIARI:(5-3-1-1): Caprile; Palestra, Zappa, Mina, Luperto, Obert; Deiola, Prati, Adopo; Folorunsho; Esposito
A disposizione: in attesa
Dove vedere la partita in tv e streaming
La partita tra Napoli e Cagliari, in programma sabato 30 agosto alle 20:45, sarà visibile in tv su DAZN.
Sarà possibile seguire il match anche in streaming attraverso l’app di DAZN disponibile su cellulare, tablet e pc.