Napoli-Cagliari, le formazioni ufficiali

Le formazioni ufficiali della sfida tra il Napoli di Antonio Conte e il Cagliari di Fabio Pisacane, valida per gli ottavi di finale di Coppa Italia.

Napoli e Cagliari si affrontano negli ottavi di finale di Coppa Italia, per un posto nei quarti dove la vincente sfiderà chi avrà la meglio tra Fiorentina e Como.

Antonio Conte e Fabio Pisacane si trovano di nuovo l’uno di fronte all’altro dopo il match del 30 agosto di Serie A terminato 1-0, vinto dal club campione d’Italia all’ultimo respiro.

Al 95′ decise la sfida del Maradona Anguissa, che oggi non sarà della partita per infortunio.

Di seguito le formazioni ufficiali della sfida.

Le formazioni ufficiali

NAPOLI (3-4-3): Milinkovic-Savic; Beukema, Juan Jesus, Olivera; Mazzocchi, Vergara, Elmas, Spinazzola; Politano, Lucca, Ambrosino. Allenatore: Antonio Conte

CAGLIARI (4-2-3-1): Caprile; Di Pardo, Rodriguez, Luperto, Obert; Adopo, Deiola, Luvumbo, Gaetano, Kilicsoy, Pavoletti. Allenatore: Fabio Pisacane

Dove vederla in tv

Il match tra Napoli e Cagliari, valido per gli ottavi di finale della Coppa Italia 2025/26, è in programma alle ore 18:00 di mercoledì 3 dicembre allo stadio Diego Armando Maradona di Napoli.

La sfida sarà visibile in diretta su Italia 1 o in streaming su Mediaset Infinity.