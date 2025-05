Scott McTominay, Napoli (Imago)

Le formazioni ufficiali dell’ultima giornata di Serie A tra il Napoli di Antonio Conte e il Cagliari di Davide Nicola

Napoli e Cagliari scendono in campo alle ore 20:45 al Maradona per chiudere il proprio campionato di Serie A.

Gli uomini di Antonio Conte si giocano lo scudetto, che arriverebbe sicuramente in caso di vittoria o in caso di non vittoria dell’Inter, impegnata a Como.

Un successo che, per il Napoli, sarebbe il quarto e arriverebbe soli due anni dopo il trionfo di Luciano Spalletti.

Di seguito le formazioni ufficiali della sfida del Maradona.

Napoli-Cagliari, le formazioni ufficiali

NAPOLI (4-4-2): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Olivera, Spinazzola; Politano, Anguissa, Gilmour, McTominay; Raspadori, Lukaku. A disposizione: Contini, Scuffet, Buongiorno, Juan Jesus, Neres, Okafor, Billing, Marin, Simeone, Ngonge, Hasa, Mazzocchi, Lobotka. Allenatore: Antonio Conte

CAGLIARI (3-5-2): Sherri; Zappa, Mina, Luperto; Zortea, Adopo, Makoumbou, Deiola, Augello; Viola, Piccoli. A disposizione: Ciocci, Iliev, Coman, Prati, Marin, Jankto, Palomino, Obert, Cogoni, Vinciguerra, Pintus, Mutandwa. Allenatore: Davide Nicola

Dove vederla in tv

La partita sarà visibile in diretta su DAZN.