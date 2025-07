Napoli, Buongiorno: “Ci sono tanti nuovi innesti. De Bruyne? Mi ha stupito molto la sua umiltà”

Alessandro Buongiorno (IMAGO)

Alessandro Buongiorno, difensore del Napoli, ha parlato ai microfoni di Sky Sport dal ritiro di Dimaro

Continua il lavoro a Dimaro del Napoli di Antonio Conte, che dopo lo Scudetto vinto vuole ovviamente ripetersi e far bene anche in Champions League.

Gli azzurri stanno conducendo un mercato di altissimo livello, che ha visto fin qui arrivare diversi nomi importanti. Ultimo tra questi Sam Beukema, che si aggiunge a un reparto difensivo che conta già gente come Rrahmani, Marianucci e Buongiorno.

Proprio Buongiorno, al momento ai box a causa di un infortunio, ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Sky Sport.

Di seguito le sue parole.

Napoli, le parole di Buongiorno

Buongiorno ha esordito parlando di Kevin De Bruyne: “Vi devo dire mi ha stupito molto l’umiltà con cui si è presentato e con cui si è messo a disposizione della squadra, ovviamente con i suoi consigli e con la sua esperienza. Ha subito legato con molti di noi. Siamo contenti che ci sia“.

E poi continua: “Sono contento di come sta andando il mio recupero, non vedo l’ora di tornare ad allenarmi con i compagni. Ci sono tanti nuovi innesti, stiamo lavorando per mettere carburante nelle gambe e per lavorare sulle tattiche, oltre che per conoscerci meglio“.