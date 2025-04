Le ultime sulle condizioni di Buongiorno dopo l’infortunio

Non sono positive le novità in casa Napoli. Uscito per infortunio nella gara contro il Torino, Alessandro Buongiorno è stato sottoposto agli esami strumentali del caso. Queste, le ultime notizie.

“Alessandro Buongiorno si è sottoposto oggi, presso il Pineta Grande Hospital, a esami strumentali che hanno evidenziato una lesione distrattiva del muscolo adduttore lungo della coscia destra.

Il calciatore azzurro ha già iniziato l’iter riabilitativo”.

Stagione finita, dunque, per il calciatore del Napoli. Da qui fino al termine del campionato, Antonio Conte dovrà fare a meno del suo difensore.