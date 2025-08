Il Napoli di Antonio Conte torna in campo: le formazioni ufficiali per l’amichevole contro il Brest

Il Napoli torna in campo per la terza amichevole della sua pre-season. Dopo la sconfitta contro l’Arezzo e la vittoria nei confronti del Catanzaro, i campioni d’Italia affronteranno il Brest a Castel di Sangro.

Per il club francese, invece, sarà il primo dei due test in Italia. La squadra di Eric Roy è attesa anche dalla partita contro il Sassuolo, in programma per sabato 9 agosto.

Proprio la squadra di Grosso sarà il primo avversario di Lukaku e compagni per l’esordio in Serie A. Prima del match che aprirà il prossimo campionato, gli azzurri affronteranno nell’ordine Casertana, Girona, Sorrento e Olympiacos.

Di seguito le formazioni ufficiali per l’amichevole tra Napoli e Brest.

Napoli-Brest, le formazioni ufficiali

NAPOLI (4-3-3): Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Rrahmani, Beukema; Spinazzola; De Bruyne, Lobotka, Raspadori; Neres, Lucca, Lang. All Conte

BREST (4-3-3): Coudert; Lala, Chardonnet, Diaz, Locko; Magnetti, Camara, Lees-Melou; Del Castillo, Ajorque, Doumbia. A disposizione: da confermare. All Roy.

Dove vedere la partita in diretta tv e streaming

La gara, in programma per domenica 3 agosto alle 19 allo stadio Teofilo Patini di Castel di Sangro, sarà trasmessa in pay-per-view su Dazn e Sky Sport

Inoltre, sarà possibile seguire la partita anche in streaming sull’app di DAZN, NOW e OneFootball