Il Napoli torna su Brescianini: primi contatti con l’Atalanta

Il Napoli torna su Brescianini a distanza di un anno: la situazione con l’Atalanta e non solo

A un anno di distanza, il Napoli torna su Marco Brescianini. Nell’estate 2024, il centrocampista aveva già svolto le visite mediche con il club azzurro prima del ritorno di fiamma dell’Atalanta che alla fine convinse il classe 2000 a sposare il progetto nerazzurro.

Ora, il Napoli che si appresta a iniziare la stagione 2025/2026 di Serie A da campione in carica, torna sul centrocampista ex Frosinone. Già avvenuti i primi contatti con l’Atalanta, che però prima vuole trovare il suo eventuale sostituto.

Da valutare, dunque, se la squadra di Ivan Juric può tornare su nomi già valutati nelle scorse settimane come quello di Yunus Musah, da tempo in uscita dal Milan.

Dopo una stagione da 38 presenze, 6 gol e 2 assist con l’Atalanta di Gian Piero Gasperini, il Napoli è disposto a investire 15 milioni mentre l’atalanta ancora non si è espressa.