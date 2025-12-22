Napoli-Bologna, le formazioni ufficiali della finale di Supercoppa
Le formazioni ufficiali della finale di Supercoppa italiana tra il Napoli di Conte e il Bologna di Italiano.
A Riyad Napoli e Bologna si giocano il primo trofeo stagionale italiano. Stasera, lunedì 22 dicembre, si deciderà il vincitore della Supercoppa italiana 2025.
I ragazzi di Conte dopo la vittoria dello Scudetto nella passata stagione vogliono portare a casa anche la Supercoppa.
Anche i ragazzi di Italiano vogliono conquistare il secondo trofeo del 2025 dopo la vittoria della Coppa Italia nel maggio scorso.
Ecco, di seguito, le formazioni ufficiali della finale di Supercoppa italiana.
NAPOLI (3-4-3): Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus; Politano, McTominay, Lobotka, Olivera; Neres, Hojlund, Elmas. Allenatore: Antonio Conte
A disposizione: Contini, Ferrante, Buongiorno, Gutierrez, Olivera, Beukema, Mazzocchi, Marianucci, Vergara, Baridò, De Chiara, Lang, Lucca, Lukaku
BOLOGNA (4-2-3-1): Ravaglia; Holm, Heggem, Lucumì, Miranda; Ferguson, Pobega; Orsolini, Odgaard, Cambiaghi; Castro. Allenatore: Vincenzo Italiano
A disposizione: Skorupski, Pessina, Franceschelli, Tomasevic, Vitik, Lykogiannis, Zortea, De Silvestri, Moro, Sulemana, Fabbian, Rowe, Dominguez, Immobile
Dove vedere la partita in TV e streaming
La finale della Supercoppa italiana tra Napoli e Bologna andrà in onda in chiaro su Italia 1 alle 20:00.
Per quel che riguarda lo streaming, la finale di Supercoppa sarà visibile su Mediaset Infinity e Sportmediaset.it