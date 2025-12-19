Questo sito contribuisce all'audience di

Supercoppa, la finale sarà Napoli-Bologna

Francesco Mastrogiovanni 19 Dicembre 2025
Supercoppa italiana (imago)

Il Bologna batte l’Inter ai calci di rigore e raggiunge il Napoli in finale di Supercoppa

La seconda semifinale di Supercoppa si è decisa ai calci di rigore dopo l’1-1 dei tempi regolamentari.

A vincere è stato il Bologna dopo una serie insolita di rigori con 3 errori dei nerazzurri e 2 dei rossoblù. Decisivo è stato il rigore di Ciro Immobile

I rossoblù raggiungono dunque il Napoli di Antonio Conte in finale.

La partita che assegnerà la Supercoppa si giocherà lunedì 22 dicembre alle ore 20:00.