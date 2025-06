Napoli, primo contatto ufficiale con il Bologna per Beukema

Il punto sulla difesa del Napoli tra Sam Beukema, Scalvini e Federico Gatti

Il Napoli continua a muoversi sul mercato per poter mettere a disposizione di Antonio Conte una rosa all’altezza di affrontare tutti gli impegni nella miglior maniera possibile.

Dopo il 4° Scudetto ottenuto al primo anno in Campania, infatti, l’allenatore ex Inter e Juventus tra le altre ha chiesto garanzie. Il presidente Aurelio De Laurentiis e il direttore sportivo Manna, dunque, sono costantemente al lavoro.

Non solo Kevin De Bruyne, gli azzurri vogliono rinforzare anche la difesa. Sam Beukema è considerato da tempo il profilo ideale secondo tutti i parametri e ora c’è stato il primo contatto ufficiale con il Bologna. Il Napoli spinge, anche se è difficile che si faccia doppia operazione con Ndoye, sia perché i rossoblù non vorranno vendere tutti i propri top player, sia perché il Napoli valuta diversi esterni.

Ma non solo Beukema. Manna lavora anche su Giorgio Scalvini, reduce da una stagione molto difficile con ben due infortuni gravi che lo hanno tenuto ai box praticamente tutto l’anno. I costi sono alti ma la società vuole comunque provarci. Si allontana invece Federico Gatti in quanto la Juventus al momento non vuole privarsi del difensore italiano.