Napoli, contatti continui con l’entourage di Beukema: la situazione

Bologna, Sam Beukema (Imago)

Il Napoli continua a seguire Beukema del Bologna

Giorni intensi di calciomercato per il Napoli, che punta a regalare qualche calciatore ad Antonio Conte prima dell’inizio della preparazione estiva.

Difesa, centrocampo e attacco: gli azzurri sono attivi su tutti i fronti con l’obiettivo di rinforzare la rosa a disposizione dell’allenatore pugliese.

Per quanto riguarda la difesa, in particolare, il nome più apprezzato è quello di Sam Beukema del Bologna, per cui i rossoblù hanno già rifiutato un’offerta.

I campioni d’Italia intanto continuano ad avere contatti continui con l’entourage del calciatore, per provare a ridurre la distanza tra richiesta e offerta.