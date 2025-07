Contatti continui tra il Napoli e il Bologna per definire tutti i dettagli dell’operazione per Sam Beukema in giornata

Continua la trattativa tra il Napoli e il Bologna per Sam Beukema.

In queste ore ci sono contatti continui tra i club per definire tutti i dettagli dell’operazione in giornata.

Per l’operazione il costo dovrebbe essere intorno ai 30 milioni di euro, cifra richiesta dai rossoblù